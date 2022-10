Vergangenen Freitag ist die dritte Staffel zu „Ghostwriter“ auf Apple TV+ angelaufen. Wie wir es von Apple gewohnt sind, wird die Premiere einer neuen Serie oder eines neuen Films für gewöhnlich mit einem oder mehreren Videos auf YouTube begleitet. Mit „Who’s Most Likely To With the Cast“ steht nun ein neues Video zu „Ghostwriter – Staffel 3“ zur Verfügung.

Apple TV+ veröffentlicht „Ghostwriter – Who’s Most Likely To With the Cast“

Bei „Ghostwriter – Staffel 3“ – im Deutschen hört die Serie übrigens auf die Bezeichnung „Vier Freunde und die Geisterhand“ – handelt es sich um eine Kinder- und Familienserie. Als ein Geist einen Buchladen heimsucht und fiktive Charaktere in die reale Welt entlässt, arbeitet eine Gruppe von Freunden daran, ein aufregendes Geheimnis um die unerledigten Geschäfte des Geistes zu lösen. Während sie das große Rätsel angehen, begeben sich die jungen Helden auf sechs kuriose Abenteuer.

Freundschaft ist ein offenes Buch. In dem eingebundenen Clip lernt ihr Prinzessin K. Mapp, Daire McLeod, Nour Assaf und die Charaktere kennen, die sie in Ghostwriter darstellen.