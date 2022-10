Solltet ihr Interesse am Tarif „green LTE 60GB“, so können wir euch nur dringend empfehlen, schnell zuzuschlagen. Das Angebot ist nur wenige Tage bis zum 27. Oktober erhältlich. Bei einem monatlichen Preis von nur 19,99 Euro sind unter anderem 60GB LTE-Daten sowie eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) enthalten. Der Tarif ist monatlich kündbar, so dass das Risiko ziemlich überschaubar ist.

Für nur 19,99 Euro monatlich bei einem einmaligen Anschlussreis von nur 9,99 Euro könnt ihr euch aktuell bei Freenet den Tarif „green LTE 60GB“ sichern. Bei ernsthaften Interesse solltet ihr allerdings direkt zuschlagen, das dieser nur bis zum 27. Oktober buchbar ist. Ihr erhaltet 60GB LTE Datenvolumen mit bis zu 225MBit/s, eine Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat), VoLTE und WLAN Call sowie EU-Roaming. Den Vertragsbeginn könnt ihr flexibel festlegen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Übersicht

60GB LTE-Datenvolumen

Downloads mit bis zu 225MBit/s

Telefónica-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

flexibler Vertragsbeginn

monatlich kündbar

nur 19,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

-> Hier geht es direkt zum Freenet-Deal