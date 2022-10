Wie heißt es so schön? Nach dem iPhone ist vor dem iPhone. Der Verkaufsstart des iPhone 14 und iPhone 14 Pro liegt längst hinter uns und in Cupertino hat man bereits die Weichen für das kommende iPhone 15 und iPhone 15 Pro gestellt. Betrachtet man den langen Entwicklungszeitraum eines iPhone-Modells, so dürften nahezu alle Hardwareentscheidungen zu den kommenden Modellen bereits getroffen worden sein. Dabei heißt es, dass Apple beim iPhone 15 Pro ohne physische Tasten auskommt.

Erinnert ihr euch an das iPhone 7? Beim damaligen iPhone-Modell ersetzte Apple den physischen Homebutton, der sich minimal ins Gerät hineindrücken ließ, durch einen berührungsempfindlichen Homebutton. Berührte der Anwender den Homebutton, so gab die Taptic Engine des Gerätes eine leichte Vibration ab und man erhielt das Gefühl, dass man den Button gedrückt hat. Faktisch bewegte sich allerdings nichts. So konnte Apple Beschädigungen durch mechanische Defekte beseitigen.

Wie der renommierte Analyst Ming Chi Kuo nun per Twitter berichtet, wird Apple beim iPhone 15 Pro im kommenden Jahr auf einen ähnliche Ansatz setzen, allerdings beim Ein-Aus-Schalter sowie bei den Lautstärketasten. Diese Tasten sollen ebenfalls berührungsempfindlich werden und das bisherige mechanische Design ersetzen.

Im Inneren der iPhone 15 Pro Modelle soll es sowohl auf der linken, als auch rechten Seite, Taptic Engines geben, um ein entsprechendes Force-Feedback zu geben, damit Anwender das Gefühl erhalten, eine physische Taste zu drücken. Insgesamt, so der Analyst, wird Apple drei Taptic Engines beim iPhone 15 Pro verbauen. Ein solcher Ansatz könnte den Schutz vor Wasser bei den Geräten weiter erhöhen.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

