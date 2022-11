In den vergangenen Wochen zeichnete sich bereits ab, dass die Nachfrage des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (hier unser Test zum iPhone 14 Pro Max) ziemlich hoch ist und Apple gleichzeitig die Nachfrage nicht stillen kann. Nun warnt Apple davor, dass sich die Liefersituation bei den beiden Pro-Modellen noch einmal verschärft.

Apple warnt vor Lieferengpässen beim iPhone 14 Pro (Max)

Im Rahmen der Bekanntgabe der Q4/2022 Quartalszahlen gab Apple CEO Tim Cook zu verstehen, dass sein Unternehmen alles daran setzen werde, soviel iPhone 14 Pro Modelle wie möglich zur Verfügung zu stellen. Auf verschiedene Einflüsse hat der Apple Chef allerdings keinen Einfluss.

Aufgrund der aktuellen Situation in China hat sich Apple zum Wochenanfang dazu entschieden, ein Information zur Verfügbarkeit von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu veröffentlichen. Es heißt, dass COVID-19-Einschränkungen vorübergehend Auswirkungen auf die primäre Montageanlage von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou (China) haben. Die Anlage arbeitet derzeit mit deutlich reduzierter Auslastung. Apple gibt zu verstehen, dass schon während der gesamten COVID-19-Pandemie die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter in der Lieferkette für das Unternehmen oberste Priorität hat.

Auf der einen Seite kann Apple nicht so viele iPhone 14 Pro Modelle wie gewünscht produzieren und auf der anderen Seite verspürt das Unternehmen nach wie vor eine starke Nachfrage nach diesen Modellen. Laut Apple müssen Kunden daher längere Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihre neuen Geräte zu erhalten.

Wir haben einen Blick in den Apple Online Store und auf das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max geworfen. Apple prognostiziert derzeit ein Lieferdatum zwischen dem 30. November und 07. Dezember. Dabei spielt es keine Rolle, für welches Modell (Farbe und Speicherkapazität) ihr euch entscheidet. Solltet ihr Interesse an einem iPhone 14 Pro (Max) haben – auch im Hinblick auf Weihnachten – so können wir euch nur dringend empfehlen, so früh wie möglich zuzuschlagen. An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal an die längere Rückgabemöglichkeit erinnern. Bei Nichtgefallen könnt ihr qualifizierte Produkte bis zum 08. Januar 2023 an Apple zurückgeben.

Der Hersteller betont abschließend, dass er eng mit seinen Zulieferer zusammenarbeitet, um auf ein normales Produktionsniveau zurückzukehren und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter sicherzustellen.