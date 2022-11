Mit „Selena Gomez: My Mind & Me“ ist kurz vor dem Wochenende ein neuer Dokumentarfilm über die Künstlerin auf Apple TV+ erschienen. Begleitend hat Apple nun zwei Clips auf YouTube veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Doku zu geben.

Selena Gomez: My Mind & Me: “Finding Myself” und „An Exclusive Conversation“

Nach Jahren im Rampenlicht erreicht Selena Gomez unvorstellbare Berühmtheit. Doch gerade als sie einen neuen Höhepunkt erreicht, zieht sie eine unerwartete Wendung in die Dunkelheit. Dieser einzigartig rohe und intime Dokumentarfilm umspannt ihre sechsjährige Reise in ein neues Licht.

In dem eingebundene Clip „Selena Gomez: My Mind & Me – Finding Myself“ spricht die Künstlerin in einem exklusiven Interviewt über eine neue Bestimmung und darüber, wie sie sich selbst findet.

In dem zweiten Clip seht ihr ein exklusives Gespräch mit Selena und Zane Lowe im Apple Tower Theatre in Downtown LA.

