Die Kamera-App, die Apple mit iOS ausliefert, dürfte für eine Vielzahl an Nutzern vollkommen ausreichend sein. Diejenigen, die mehr aus der iPhone-Kamera herausholen möchte, setzen auf Drittanbieter-Apps, die teils einen deutlich größeren Funktionsumfang bieten. Eine diese Apps ist „Halide Mark II – Pro-Kamera“. Diese App hat nun ein Update auf Version 2.10 spendiert bekommen und wurde punktuell verbessert.

Halide: Update auf Version 2.10 ist da

Halide ist eine der leistungsfähigsten Kamera-App für das iPhone mit einem eleganten und schlichten Design. Nun haben die Entwickler Halide in Version 2.10 im App Store als Download bereit gestellt. Dank des neuen 48MP Weitwinkelsensors ist das iPhone 14 Pro (Max) in der Lage, Fotos mit einem 2-fach Zoom aufzunehmen, ohne an Qualität zu verlieren. Dies liegt daran, dass das iPhone das Bild in voller Auflösung aufnimmt und es dann zu einem 12-Megapixel-Foto zuschneidet, was der Auflösung normaler Bilder entspricht, die vom iPhone aufgenommen werden.

Bis dato stand diese Funktion nur für die native Kamera-App von Apple zur Verfügung. Das Update auf Version 2.10 ermöglicht euch nun auch mit Halide und dem iPhone 14 Pro Fotos mit 2-fach Zool aufzunehmen. Darüberhinaus erhaltet ihr über einen neu eingeführten Schalter einen Schnellzugriff auf den Wechsel zwischen 12MP und 48MP Fotos. Weiter flossen verschiedene Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit in das App-Update hinein.

Den durchaus beachtlichen Funktionsumfang von Halide könnt ihr sieben Tage lang kostenlos testen. Anschließend wird ein In-App-Kauf fällig. Monatlich werden 2,99 Euro und jährlich 12,49 Euro berechnet. Mit einem einmaligen Kauf (69,99 Euro) könnt ihr die Funktion dauerhaft freischalten.