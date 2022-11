Der neue Dreame D10s Pro Saug- und Wischroboter ist da. Das Gerät wurde am heutigen Tag nicht nur offiziell angekündigt, sondern kann ab sofort auch bestellt werden. Zum Verkaufsstart könnt ihr das nagelneue Gerät zum Einführungspreis von 399 Euro erwerben.

Neuer Saug- und Wischroboter Dreame D10s Pro

Dreame hat sich in den letzten Jahren in unseren Augen zu einem renommierten Anbieter für Saug- und Wischroboter entwickelt. Nicht nur der Preis der jeweiligen Geräte passt, auch die Qualität kann absolut überzeugen. Dies gilt übrigens nicht nur für die Saug- und Wischroboter, sondern auch für die Akku-Staubsauger, die der Hersteller im Programm hat. Zuletzt hatten wir den Dreame W10 Pro sowie den Dreame D10 Plus ausführlich getestet.

Zurück zum Dreame D10s Pro. Am heutigen Tag hat Dreame einen neuen, spannenden Saug- und Wischroboter vorgestellt, dessen technische Daten sich in jedem Fall sehen lassen können. Neben diversen weiteren Kriterien ist sicherlich erst einmal die Saugleistung eines Saugroboters von Bedeutung. Hier kann der Dreame D10s Pro mit einer starken Saugleistung von 5.000Pa aufwarten. Die vielseitige borstenlose Gummibürste dringt tief in Teppiche ein, um Staub herauszuholen, entfernt Schmutz von Hartböden und reduziert Haarverwirrungen.

-> Jetzt den Dreame D10s Pro für nur 399 Euro sichern

Das Herzstück des Reinigungsprozesses ist die LDS Navigation, die mit künstlicher Intelligent gepaart wird. Dank fortschrittlicher KI- und LDS-Hinderniserkennung könnt ihr bei der Reinigung den vollautomatischen Ansatz wählen. Die KI identifiziert und vermeidet Hindernisse genau, identifiziert Räume, um Reinigungsstrategien zu empfehlen, und erstellt schnell Karten eurer eigenen vier Wände, um eine effektive, und effiziente Reinigung zu ermöglichen, bei der keine Stelle ausgelassen wird.

An dieser Stelle allerdings ein kurzer Hinweis. So gut eine künstliche Kartenerstellung und Hinderniserkennung auch ist, es kann nicht schaden, im Vorfeld die zu saugenden oder zu wischenden Räumlichkeiten kurz vorzubereiten und Gegenstände aus dem Weg zu räumen. Die KI ist mittlerweile ziemlich fortgeschritten und kann einen Großteil erkennen, zu 100 Prozent perfekt ist sie allerdings noch nicht. Von daher unsere Empfehlung, dass ihr Gegenstände vor der Nutzung des Dreame D10s Pro aus dem Weg räumt. Solltet ihr dies einmal vergessen, so habt ihr dank künstlicher Intelligenz jedoch nicht viel zu befürchten.

Darüberhinaus ermöglicht euch der Dreame D10s Pro Video-Fernüberwachung, so dass ihr von unterwegs euer Zuhause, eure Haustiere und eure Kinder überwachen könnt, egal wo ihr euch aufhaltet. Natürlich könnt ihr auf diese Art und Weise auch zum Beispiel unter der Couch nach dem Rechten sehen und nach verlorenen Gegenständen Ausschau halten. Die Steuerung hierzu erfolgt am Smartphone über die Dreame Home App.

Dreame D10s Pro ist weiterhin mit einem 5.200mAh Akku ausgestattet. Dieser sorgt laut Hersteller für eine Reinigung von bis zu 280 Minuten sorgen. Dieser Wert hängt natürlich maßgeblich von der Umgebung, Verschmutzung etc. ab. Aber seien wir mal ehrlich, bei mehr als 4 Stunden Akkulaufzeit sollte auch die größte Wohnung gesaugt bzw. gewischt sein.

Dreame D10s Pro zum Einführungspreis sichern

Der neue Dreame D10s Pro ist ab sofort, unter anderem bei Media Markt erhältlich. Der Listenpreis des Gerätes beträgt 429 Euro. Zum Verkaufsstart werden allerdings nur 399 Euro fällig. In unseren Augen bietet der Dreame D10s Pro zu diesem Preis ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

