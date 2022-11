Apple hat im Laufe des gestrigen Abends die finale Version von iOS 16.1.1 zum Download bereit gestellt. Aus den Release-Notes geht lediglich hervor, dass Apple Bugfixes und Leistungsverbesserungen vorgenommen hat. In China wurde allerdings eine weitere Anpassung implementiert. Die „Für Jeden“-Option von AirDrop wurde auf 10 Minuten beschränkt.

„Für Jeden“-Option von AirDrop in China jetzt mit Zeitbeschränkung

Apple hat mit dem gestrigen Update auf iOS 16.1.1 in China eine kleine aber feine Änderung an AirDrop vorgenommen. Ab sofort ist die „Für Jeden“-Option von AirDrop mit einer Zeitbeschränkung von 10 Minuten versehen. Dies bedeutet, dass Nutzer in China ihr AirDrop nicht mehr unbegrenzt für Jedermann freigeben können. Diese Neuerung betrifft nicht nur die finale Version von iOS 16.1.1, sondern wurde auch in die aktuelle Beta 2 zu iOS 16.2 implementiert.

Wie Bloomberg zu berichten weiß, soll die Beschränkung eingeführt worden sein, da Anwender in China AirDrop für politische Zwecke missbraucht haben, indem sie Botschaften per AirDrop an iPhone-Nutzer gesendet haben, die AirDrop dauerhaft für jedermann geöffnet hatten.

AirDrop ist in unseren Augen eine ziemlich komfortable Möglichkeit, um Fotos, Daten etc. mit anderen Nutzern in der Nähe zu teilen. Dabei stehen euch drei Optionen zur Auswahl. Ihr könnt den AirDrop-Empfang ausschalten, ihr könnt diesen „nur für Kontakte“ freischalten und ihr könnt den Empfang für alle Nutzer freigeben.

Laut Bloomberg soll die Beschränkung auf 10 Minuten für die Option „Für Jeden“ im kommenden Jahr weltweit und nicht nur in China eingeführt werden. Dies empfinden wir als eine clevere Lösung. Grundsätzlich steht AirDrop bei uns auf der Option „nur Kontakte“. Ab und zu geben wir das Ganze jedoch für jeden frei, um Daten von Nutzern empfangen zu können, die nicht als Kontakt gespeichert sind. Dann kann es schonmal vorkommen, dass man vergisst, die Option wieder auf seine Kontakte zu beschränken, so dass euch theoretisch und auch praktisch Jedermann irgendwelche Daten per AirDrop schicken kann (klar man muss den Empfang bestätigten, aber zumindest wird erst einmal ein Popup mit Bildvorschau für die AirDrop-Anfrage angezeigt). Mit der Neuerung hätte man die Gewissheit, dass nach 10 Minuten AirDrop wieder auf seine Kontakte beschränkt wird und die unerwünschten Dateifreigaben eingedämmt werden.