In einem neuen Bericht über Apples Werbegeschäft zitiert The Information eine Insider-Quelle bezüglich Apples Ambitionen im Bereich Werbung. Demnach will das Unternehmen nicht „signifikant“ mehr Werbung auf dem iPhone schalten und ist mit dem aktuellen Umsatzwachstum zufrieden.

Apples Werbestrategie

Der Bericht von The Information beschäftigt sich mit mehreren Aspekten von Apples Werbegeschäft. Interessant sind die beschriebenen Spannungen zwischen der Apple-Produkterfahrung und der Werbung. Es wird sogar von einer „Antipathie“ berichtet, die einige Mitarbeiter gegenüber der Werbeabteilung hegen. So sind die Mitarbeiter besorgt, dass Werbung die Erfahrung in bestimmten Bereichen einschränken könnte. Zuletzt konnten sich die Kritiker durchsetzen, als Apples Plan, Werbung in Spotlight einzuführen, nicht umgesetzt wurde.

Apple legt großen Wert auf den Datenschutz, das gilt natürlich auch in Bezug auf die Werbung. Damit macht sich Apple nicht überall Freunde. Das Unternehmen wurde von der Werbeindustrie für die Einführung der App-Tracking-Transparenz-Richtlinie (ATT) stark kritisiert. Die Vorgabe ermöglicht es den Nutzern, selber zu entscheiden, von welchen Apps sie online verfolgt werden dürfen. Apples neuer Vorstoß in Sachen Datenschutz kommt den Social-Media-Unternehmen Facebook, Twitter, Snapchat und Co. teuer zu stehen. So zeigte eine Marktanalyse, dass hier die Werbeeinnahmen nach der Einführung von ATT um mehrere Milliarden Dollar zurückgegangen sein könnten.

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Apple in seinen Gewinnmitteilungen zunehmend die Werbekomponenten seines Dienstleistungsgeschäfts als Schlüsselfaktor für künftiges Umsatzwachstum hervorhebt. Die jüngsten Änderungen der App Store Suchanzeigen haben die Anzahl der im App Store sichtbaren Anzeigen verdreifacht. Die Quellen von The Information weisen jedoch darauf hin, dass Apple-Nutzer nicht damit rechnen müssen, dass Werbung in absehbarer Zeit das gesamte Betriebssystem heimsuchen wird.