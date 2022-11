Seit längerem wir darüber spekuliert, ob und wann Apple bei seiner iPhone-Familie von Lightning auf USB-C umsteigt. Einer aktuellen Einschätzung zufolge wird dies im kommenden Jahr der Fall sein. Dabei sollen die beiden Pro-Modelle die Möglichkeit erhalten, Daten in einer sehr schnellen Geschwindigkeit zu übertragen.

Die Europäische Union fordert alle Smartphone-Hersteller auf, bis Ende 2024 bei allen Geräten USB-C zu verbauen. Wahrscheinlich wird sich Apple nicht so lange Zeit lassen und den Wechsel bereits im kommenden Jahr mit dem iPhone 15 durchführen.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich per Twitter zu Wort und berichtet, dass seinen Informationen zufolge, tatsächlich alle neuen iPhone-Modelle im Jahr 2023 einen USB-C Anschluss erhalten werden. Um die Non-Pro- und Pro-Modelle von einander zu differenzieren, sollen allerdings nur die iPhone 15 Pro Modelle eine High-Speed-Datenübertragung ermöglichen.

Dies wiederum dürfte bedeuten, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus USB 2.0 Geschwindigkeiten (genau wie bei Lightning) und das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max mindestens USB. 3.2 oder Thunderbolt 3 unterstützen werden. So können beispielsweise große Videodateien deutlich schneller per Kabelverbindung übertragen werden.

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022