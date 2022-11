Update: Der Deal läuft noch für kurze Zeit. Lasst euch die Chance nicht entgegen und sichert euch PureVPN für fünf Jahre für nur 84,95 Euro. (/Update Ende)

Passend zum Singles Day am heutigen 11. November hat PureVPN einen attraktiven Deal aufgelegt, mit dem ihr euch den VPN-Service mit einem satten Rabatt sichern könnt. PureVPN bietet euch verschiedene Pläne an. Das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet ohne „wenn und aber“ der 5-Jahresplan. Bei diesem erhaltet ihr 87 Prozent Rabatt auf die monatliche Gebühr und zahlt nur 1,41 Euro mtl. Während der Laufzeit von fünf Jahren werden nur 84,95 Euro fällig. Euer Risiko ist mehr also überschaubar und es gibt zahlreiche Argumente, den VPN-Service auszuprobieren. Solltet ihr trotzdem feststellen, dass euch PureVPN nicht zusagt, so könnt ihr von der 31 Tage Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen. Wie heißt es so schön? Probieren geht über Studieren.

PureVPN zum Singles Day mit besonders attraktivem Angebot

Was hat es mit dem Singles Day auf sich? Der Singles Day (oder auch Guanggun Jie genannt) ist ein Tag für Alleinstehende, der am 11.11. (11. November) gefeiert wird. Die Zahl 1 symbolisiert dabei einen Single. Dieser Tag erfreut sich in China großer Beliebtheit, wird allerdings seit einigen Jahren auch bei uns in Deutschland mit zahlreichen Rabatt-Aktionen gefeiert.

PureVPN nimmt in diesem Jahr den Singles Day zum Anlass, um einen ziemlich spannenden Deal aufzulegen, bei dem man in duneren Augen nicht viel falsch machen kann. Auf der seinen Seite kann der VPN-Anbieter durch einen Top-Preis überzeugen und auf der andere Seite kann der Anbieter mit einem überzeugenden Leistungsumfang überzeugen.

-> Exklusiver Singles Day Rabatt: -87 Prozent auf PureVPN

In unseren Augen gibt es viele Argumente, auf einen VPN-Dienst zu setzen. Exemplarisch möchten wir euch drei Argumente nennen. Wir verbringen einen großen Teil unserer Lebenszeit im Internet und dort möchte man sich sicher bewegen. Mit PureVPN surft ihr anonym im Internet und euer Datenverkehr kann von außen nicht eingesehen werden. Ein weiteres Argument ist die Möglichkeit, dass ihr mit einem VPN unsichere öffentliche WLANs (z.B. Am Flughafen oder Bahnhof) „umgehen“ könnt. Andere Anwender wiederum setzen im Ausland auf einen VPN-Dienst, um bestimmte Streaming-Dienste nutzen zu können.

PureVPN setzt dabei auf ein globales Netzwerk von Servern auf 6 Kontinenten und garantiert eine umfassende Abdeckung und Erreichbarkeit. Konkret könnt ihr euch mit über 6500 Servern in 78 Ländern verbinden. Mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von 10 Gbit könnt ihr jederzeit sicher sein, immer die maximale Geschwindigkeit zu erhalten. Für nahezu alle Plattformen gibt es eine benutzerfreundliche VPN-App für alle eure Geräte. Konkret nennt der Anbieter Mac, iOS, iPadOS, Windows, Android, Linux, Chrome, Playstation, Xbox, Firefox und viele mehr.

Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet PureVPN ein weiteres überzeugendes Argument. Ein PureVPN Konto unterstützt 10 Geräte, so dass ihr mit 10 verschiedenen Geräten gleichzeitig geschützt seid. Dies sollte für nahezu jede Familie ausreichend sein.

Bei offenen Fragen bietet euch PureVPN einen Rund-um-die-Uhr-Kundendienst. An diesen könnt ihr euch jederzeit wenden, wenn es mal ein Problem gibt.

Singles Day: 87 Prozent Rabatt auf PureVPN

PureVPN bietet in unseren Augen ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Entscheidet ihr euch für den 5-Jahresplan, so werden monatlich nur 1,41 Euro fällig. Auf die Laufzeit von 60 Monaten werden nur 84,95 Euro fällig. Mit einem verhältnismäßig kleinen Beitrag könnt ihr den VPN-Service für fünf Jahre sichern. Am Besten ihr testet den VPN-Service selbst einmal aus und lasst euch überzeugen.

-> Heute: PureVPN mit 87 Prozent Rabatt sichern