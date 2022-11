Auch in diesem Jahr bringen die Black Friday Deals auf Amazon zahlreiche spannende Angebote hervor. So könnt ihr euch aktuell den Schlüsselfinder ATUVOS mit AirTag-Technologie für nur 14 Euro. Allerdings ist Eile angesagt. Das Angebot gilt nur bis zum morgigen 25. November 2022 bzw. solange der Vorrat reicht.

Schlüsselfinder ATUVOS mit AirTag-Technologie nur 14 Euro

Im Frühjahr 2021 hat Apple sein „Wo ist?“-Netzwerk für Drittanbieter geöffnet. Kurz darauf wurden die Apple AirTags vorgestellt. Neben den AirTags tummeln sich bereits mehrere Schlüsselfinder, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen.

Einer dieser Anbieter ist ATUVOS. Beim Schlüsselfinder ATUVOS handelt es sich um einen Keyfinder, der auf dem Apple „Wo ist`“-Netzwerk basiert. Grundsätzlich funktioniert der ATUVOS Schlüsselfinder genau wie die Apple AirTags. Ihr könnt den Keyfinder an einem Schlüsselbund etc. befestigen und anonym über das „Wo ist?“-Netzwerk finden, wenn dieser mal verloren geht.

Blicken wir auf die Details. Den Schlüsselfinder ATUVOS gibt es einzeln, im 2er Pack und im 4er Pack. Um auf die rabattierten Preise zu gelangen, müsst ihr zwingend den 10 Prozent bzw. 20 Prozent Rabatt-Gutschein auf der jeweiligen Amazon Produktseite aktivieren. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses abgezogen.

Einzeln kostet der ATUVOS Schlüsselfinder derzeit 17,99 Euro, aktiviert man den Gutschein, so werden nur noch 16,19 Euro fällig. Das 2er Pack kostet aktuell 36,99 Euro, aktiviert man jedoch den 20 Prozent Coupon, so werden nur noch 29,59 Euro bzw. 14,77 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder. Rechnerisch ist das 4er Pack am attraktivsten. Dieses kostet aktuell 69,99 Euro. Aktiviert man den 20 Prozent Gutschein, so werden nur 55,99 Euro bzw. 14 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder fällig.

Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen. Die Aktion läuft nur bis zum morgigen 18. Oktober 2022. Bei einem Preis von 14 Euro für einen Schlüsselfinder, der auf der Apple AirTag-Technologie basiert, kann man in unseren Augen nicht wirklich viel falsch machen.

