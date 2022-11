Das brasilianische Justizministerium ordnete im September die Aussetzung des iPhone-Verkaufs in dem Land an, nachdem Verbraucherschützer bemängelt hatten, dass kein Ladegerät mehr im Lieferumfang enthalten ist. Da Apple der Forderung, wieder ein Ladegerät dem iPhone beizulegen, nicht nachgekommen ist, wurden kurzzeitig die Geräte aus dem Verkauf genommen. Doch Apple reichte erfolgreich eine einstweilige Verfügung ein, um den Verkauf der Produkte in Brasilien vorerst sicherzustellen.

Brasilien beschlagnahmt iPhones

Der Streit rund um ein nicht mitgeliefertes Ladegerät beim iPhone geht in Brasilien in die nächste Runde. Apple hatte erklärt, dass beim Kauf eines iPhone kein Ladegerät mehr im Lieferumfang inbegriffen ist, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Dabei argumentierte das Unternehmen vor Gericht, dass viele Kunden bereits über Ladegeräte verfügen und dass Apple weiterhin separate Ladegeräte als Zubehör verkauft.

Die brasilianischen Verbraucherschützer haben sich von Anfang an gegen diesen Schritt ausgesprochen. Bereits im März letzten Jahres hatte Brasilien eine Geldstrafe gegen Apple verhängt, die von der Verbraucherschutzbehörde Procon angestoßen wurde. Damals wurde die Strafe zusammen mit dem Vorwurf der irreführenden Werbung verhängt. Im Oktober gab es die nächste Geldstrafe und jetzt wurden offensichtlich die ersten Geräte aus dem Verkauf genommen.

So berichtet 9to5Mac, dass Procon „Hunderte von iPhones in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in Brasilia“, der Hauptstadt Brasiliens, beschlagnahmt hat. In einer Aktion mit dem fragwürdigen Namen „Operation Discharge“ („Operation Entladung“) will die Behörde Apple dazu zwingen, das lokale Gesetz einzuhalten, das vorschreibt, dass Smartphones mit dem mitgelieferten Ladegerät ausgeliefert werden müssen.

Dem Bericht zufolge wurden die iPhones in Mobilfunkgeschäften und bei autorisierten Apple-Händlern beschlagnahmt. Die Aufsichtsbehörde hat angeordnet, dass alle iPhone-Modelle, die nicht mit dem mitgelieferten Ladegerät verkauft werden, verboten werden. Doch Apple reichte erfolgreich eine einstweilige Verfügung ein und der zuständige Richter Diego Câmara Alves hat entschieden, dass die Geräte bis zum finalen Urteil weiterverkauft werden dürfen. Derweil ist Apple zuversichtlich, den Rechtsstreit zu gewinnen.