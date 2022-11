Apples AirPods sind ein großer Erfolg und die Produktpalette umfasst mittlerweile mehrere verschiedene Varianten. In einem neuen Interview spricht Esge Andersen, der im Audio-Team des Unternehmens arbeitet, über die Technologie hinter den AirPods. Dabei widmet er sich auch der Frage, inwieweit die Bluetooth-Technologie noch ausgeschöpft werden kann.

Verbesserungspotenzial für Bluetooth

Die aktuelle Bluetooth-Technologie in der AirPods-Reihe bedeutet, dass die Audioprodukte kein Apple Music Lossless Audio unterstützen. Apple Music bietet verlustfreies Streaming mit 24 Bit und bis zu 48 KHz sowie hochauflösendes verlustfreies Streaming mit bis zu 192 KHz, für das ein externer Digital-Analog-Wandler erforderlich ist.

Apple hat bereits angedeutet, dass das Unternehmen einen eigenen Codec und Verbindungsstandard entwickeln könnte, der auf AirPlay aufbaut und Audio-Streaming in höherer Qualität unterstützt. Bisher haben wir jedoch noch kein Produkt gesehen, dass Apples Arbeit in der Praxis zeigt.

Bis wir den neuen Apple-Standard zu hören bekommen, könnte noch einige Zeit vergehen. Das heißt jedoch nicht, dass wir in naher Zukunft keine weiteren Verbesserungen für die AirPods erwarten können. In einem Interview mit What Hi-Fi deutet der Apple-Ingenieur Esge Andersen an, dass Apple noch mehr aus der Bluetooth-Technologie und den Codec-Standards herausholen könnte. Andersen sagt, dass immer noch große Fortschritte gemacht werden können, ohne den Codec zu ändern. Bei der Codec-Auswahl, die wir heute haben, ginge es mehr um Zuverlässigkeit, erklärt er.

„Wir wollen die Klangqualität weiter verbessern, und das können wir mit vielen anderen Elementen erreichen. Wir glauben nicht, dass der Codec derzeit die Grenze der Audioqualität bei Bluetooth-Produkten darstellt“, fährt er fort.

Während des Interviews gibt Anderson auch einen interessanten Einblick, wie Apple die zweite Generation der AirPods Pro entwickelt hat und wie das Unternehmen die Klangqualität prüft. Anderson verrät, dass Apple ein Gremium von „Klangexperten“ hat, die den Apple-Ingenieuren Feedback zur Audioqualität geben. „Und am Ende des Tages gibt es eine Art Kompromiss, weil man es noch nicht für jeden perfekt machen kann“, sagt er abschließend.