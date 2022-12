Wir nähern uns dem Jahresende und typischerweise nutzen zahlreiche Unternehmen den Monat Dezember, um ihre Top-Charts, Jahresrückblicke etc. zu veröffentlichen. Mit Wrapped liegt nun der Jahresrückblick 2022 vor.

Spotify veröffentlicht Jahresrückblick 2022

Was haben Bad Bunny, der Podcast „Gemischtes Hack” und Luciano gemeinsam? Sowohl der puerto-ricanische Musiker als auch das deutsche Erfolgsformat und der Berliner Rapper gehören zu den meistgestreamten Audio-Highlights 2022 auf Spotify.

Kürzlich hat Spotify mit „Wrapped“ enthüllt, welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts 2022 am beliebtesten waren. Im Wrapped Hub bietet Spotify unterschiedliche Top-Listen, Wiedergabelisten mit globalen und nationalen Streaming-Highlights sowie personalisierte Rückblicke für Hörer. Der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny steht mit mehr als 18,5 Milliarden Streams zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 der meistgestreamten Künstler 2022 weltweit auf Spotify und ist damit der erste Künstler, dem das jemals gelungen ist (Übrigens: Bad Bunny wurde in diesem Jahr auch als Apple Music Künstler des Jahres 2022 ausgezeichnet).

Auf Platz 2 der meistgestreamten Künstler folgt Taylor Swift. Der meistgestreamte Song des Jahres 2022 auf Spotify ist Harry Styles internationaler Hit „As It Was„, mit mehr als 1,6 Milliarden Streams weltweit. Bad Bunny sichert sich nicht nur bei den Top-Künstler den Platz 1 – das international erfolgreichste Album des Jahres kommt mit „Un Verano Sin Ti“ auch von dem Rapper. An der Spitze der internationalen Podcast-Charts steht erneut der Spotify Exclusive Podcast „The Joe Rogan Experience“.

Neue Features im persönlichen Spotify Jahresrückblick

Ab sofort können ihr auch Spotify euer personalisiertes Wrapped-Erlebnis für 2022 exklusiv über den Wrapped Hub in der mobilen Spotify App (iOS und Android) abrufen. Euch erwartet dabei, neben beliebten und altbekannten Formaten, eine Reihe neuer Möglichkeiten, euer Audio-Jahr zu entdecken und zu feiern:.