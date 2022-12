Apple hat dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro eine Unfallerkennung spendiert. Diese soll im Notfall automatisiert den Rettungsdienst alarmieren. Allerdings kommt es hin- und wieder zu „Fehlern“ bei der Unfallerkennung. Unter anderem kann Ski-Fahren versehentlich die Unfallerkennung auslösen.

Die Unfallerkennung ist so konzipiert, dass sie Hilfe ruft, wenn es darauf ankommt. Mit dem neuen Dual-Core Beschleunigungssensor, der g-Kräfte bis zu 256g erfasst, und dem Gyrosensor mit hohem Dynamikbereich kann das iPhone über die Unfallerkennung schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen, wenn ein Nutzer bewusstlos ist oder das iPhone nicht erreichen kann.

Apple hat fortschrittliche Bewegungsalgorithmen entwickelt, die mit mehr als einer Million Stunden realen Fahr- und Unfalldaten angelernt worden sind, um die Genauigkeit zu erhöhen. Nichtsdestotrotz kommt es hin- und wieder zu einer Auslösung, obwohl kein echter Unfall stattgefunden hat. KSL weiß zu berichten, dass Ski-Fahren unter Umständen die Unfallerkennung auslösen kann, so zumindest die Aussage von Suzie Butterfield, Leiterin des Dispatch-Centers von Summit County in Utah.

Butterfield gab folgendes zu Protokoll

Pro Tag gehen drei bis fünf Notrufe von Apple-Geräten ein, und bisher wurde keiner absichtlich aktiviert. Butterfield sagte, dass sie die versehentlichen Anrufe nicht stören, da die Funktion in einer tatsächlichen Notfallsituation nützlich sein kann.

Auch auf Reddit gibt es entsprechende Nutzerberichte. Ein Nutzer schreibt

Ich war gestern zum ersten Mal draußen. Ich hatte mein Handy in der Tasche und fuhr Tinkerbell in einem absolut gemäßigten Tempo hinunter, um bei meinem zweiten Lauf des Jahres einige Kurven mit kurzem Radius zu fahren. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie moderat ich war, war ich gerade an einem langsamen Schild mit 3 Sicherheitspatrouillen vorbeigefahren, und keiner von ihnen hob auch nur eine Augenbraue! Ich hielt an, um auf meine Frau zu warten, und mein Telefon fing sofort an zu brüllen: „Haben Sie einen Unfall gehabt? Wir rufen in 20 Sekunden den Notdienst! Woop! Woop!“ Ich habe es so schnell wie möglich ausgeschaltet und dann sofort alle Notfallbenachrichtigungsfunktionen deaktiviert.