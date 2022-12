Ihr erinnert euch? Anfang dieses Jahres hatte Dyson mit dem „Dyson Zone“ einen neuen Kopfhörer mit mit aktiver Geräuschaktivierung und Luftreinigungsfunktion angekündigt. Nun hat der Hersteller weitere Informationen bekannt gegeben. So wird der Dyson Zone ab Januar in ausgewählten Ländern zur Verfügung stehen – Deutschland gehört zunächst nicht dazu.

Dyson Zone ist da

Als Dyson im Frühjahr dieses Jahres einen ersten Ausblick auf den Dyson Zone gab, war unser erster Gedanke „Was für ein abgefahrenes Teil ist das denn?“ Ein Kopfhörer, der gleichzeitig die Umgebungsluft reinigt? Ja.

Kurz bevor der Dyson Zone ab Januar in China und ab März in den USA, Großbritannien, der SVR Hongkong und Singapur in den Verkauf gebracht wird, möchten wir diesen noch einmal kurz thematisieren.

Der Dyson Zone Kopfhörer wurde entwickelt, um die doppelte Herausforderung von Stadtlärm und Luftverschmutzung zu bewältigen. Dank fortschrittlicher Lithium-Ionen-Akkus und USB-C Ladetechnik bietet der Kopfhörer 50 Stunden reine Audio-Laufzeit oder 4 Stunden kombinierte Reinigungs- und Audio-Laufzeit und lässt sich in 3 Stunden auf vollständig aufladen.

Die Kompressoren in jeder Hörmuschel saugen die Luft durch die doppellagigen Filter an und leiten zwei Ströme gereinigter Luft über einen abnehmbaren Bügel, der das Gesicht des Trägers nicht berührt, an Nase und Mund. Die elektrostatischen Filter nehmen 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0, 1 Mikrometern? auf, während K-Carbon, mit Kalium angereicherte Kohlenstofffilter, die weit verbreiteten sauren Gase abfangen, die am stärksten für die Luftverschmutzung in Städten verantwortlich gemacht werden, einschließlich NO2 und SO2.

Das Produkt verfügt über 11 Mikrofone. Das ANC-System des Dyson Zone verwendet acht Mikrofone, die 384.000 Mal pro Sekunde die Umgebungsgeräusche erfassen. Der Dyson Zone bietet eine Geräuschunterdrückung von bis zu 38 dB im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz.

Viel intensiver möchten wir an dieser Stelle nicht auf den Dyson Zone eingehen. Sprechen wir noch kurz über den Preis. Die Dyson Zone Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung werden ab £749 (GBP) im Handel erhältlich sein. Die lokalen Preise in Deutschland werden bestätigt, sobald die Verfügbarkeit bekannt gegeben wird.

Ohne den abnehmbaren Bügel sehen die Kopfhörer ansprechend und hochwertig aus, mit dem Bügel ist das Ganze schon ziemlich gewöhnungsbedürftig.