In den vergangenen Tagen haben wir euch bereits auf verschiedene Jahresrückblicke (u.a. Apple Music, Spotify, Google etc.) aufmerksam gemacht. Da darf natürlich auch der sportliche Jahresrückblick der Strava Community nicht fehlen. Strava verbindet Fitness-Tracking mit sozialem Netzwerk. An einem zentralen Ort wird euer sportlicher Lebensweg gespeichert. Dies bietet zahlreiche Möglichkeiten, um an Herausforderungen teilzunehmen, eure Leistungen kontinuierlich im Auge zu behalten, intelligenter zu trainieren und vieles mehr. Spannend finden wir beispielsweise die Funktion, dass eure Läufe oder Fahrradtouren automatisierte in Segmente unterteilt werden und ihr für diese nicht nur eure persönlichen Bestleistungen im Auge behaltet, sondern auch Bestenlisten zur Verfügung stehen.

Year in Sport 2022

Strava hat seinen jährlichen Datenbericht zum Sportjahr veröffentlicht. Der Bericht fasst das vergangene Jahr zusammen, indem er die globalen Trends im Sport und im aktiven Verkehrssektor (Pendeln mit dem Rad) aufzeigt. Die Ergebnisse aus 2022 zeigen, welche Routinen sich als „neue Normalität“ etabliert haben – von der anhaltenden Beliebtheit von Trail-Sportarten bis hin zu veränderten Mustern beim Berufspendeln mit dem Rad. Aber auch die Art und Weise, wie die Strava-Sportler Aspekte ihreres sportlichen Lebens mit ihren Freunden teilen, beispielsweise durch Gruppenaktivitäten.

Ein paar Beispiele gefällig? So hat sich der Anteil der Läufer, die einen Marathon absolviert haben, im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt. Die Sportbegeisterten der Pandemie-Ära schnüren weiterhin ihre Schuhe Die am schnellsten wachsenden Sportarten sind diejenigen, die an Orten ausgeübt werden, die bereits während des ersten Jahres der Pandemie nicht mehr besucht werden durften. Auch das internationale Reisen boomt: Im vergangenen Jahr wurden 101 Prozent mehr Aktivitäten außerhalb der Heimatländer der Sportler hochgeladen.

Mit über 40 verschiedenen Sportarten hat jeder auf Strava das Jahr 2022 auf seine ganz eigene Weise bestritten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Sportjahr der Strava-Community sind:

Trail-Aktivitäten sind im Kommen: Die Beliebtheit von Wandern hat sich auf Strava in den letzten 3 Jahren verdreifacht und 52 Prozent der Sportler haben im Jahr 2022 Trail-Aktivitäten auf Strava hochgeladen.

E-Bikes sind ein Dauerbrenner: Der Anteil der Radfahrer auf Strava, die mit dem E-Bike fahren, ist in diesem Jahr um 26 Prozent gestiegen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem E-Bike pendeln, ist um 30 Prozent höher als bei Nicht-E-Bikes. Im Jahr 2022 ist das Pendeln mit dem Fahrrad fast wieder auf dem Niveau von 2019, dabei ist es wahrscheinlicher, dass es am Dienstag oder Mittwoch stattfindet als an einem Montag.

In der Gruppe sind die Aktivitäten länger und weiter: Sportler, die zu zweit unterwegs waren, legten sowohl in der Zeit als auch in der Entfernung mehr Strecke zurück als allein, und oft noch mehr in einer Gruppe von drei oder mehr Personen.

Die Rennen sind zurück, und Marathons sind beliebter denn je: Der Anteil der Läufer auf Strava, die einen Marathon gelaufen sind, hat sich im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt

Reisen ins Ausland haben fast wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht: Der Anteil der Sportler, die Aktivitäten außerhalb ihres Heimatlandes hochgeladen haben, ist im Vergleich zum letzten Jahr um 101 Prozent gestiegen – nur noch 3 Prozent weniger als 2019, vor Beginn der Pandemie.

Den vollständigen jährlichen Bericht „Year in Sport“ findet ihr hier.