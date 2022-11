Hip-Hop führte weiterhin die Top-Songs-Charts an und machte 32 der 100 besten Songs des Jahres aus. Pop folgte mit 23 Songs in der Tabelle, gefolgt von R&B/Soul mit 11 Songs. Latin kam mit acht Songs auf den vierten Platz, gefolgt von J-Pop mit sechs.

Abgerundet wurden die Top 5 durch „Heat Waves“ von Glass Animals, „As It Was“ von Harry Styles, „Pepas“ von Farruko und „Do It To It (feat. Cherish)“ von Acraze.

An der Spitze der Shazam-Charts stand „Cold Heart (PNAU Remix)“ von Elton John und Dua Lipa, womit Elton John zum ersten Mal die globale Shazam-Charts anführte. Der Track war Nr. 1 in 17 nationalen Charts – ein Rekord für beide Sänger – und beide erreichten zum ersten Mal den ersten Platz in Großbritannien.