Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Ressourcen zum Programmieren lernen mit einer neuen Today at Apple Session erweitern wird. Diese kostenlose Session findet ab dem 5. Dezember zur Computer Science Education Week in den Apple Stores auf der ganzen Welt statt. Die neue Programmiersession – Coding Lab for Kids: Code Your First App – soll Teilnehmern ab zehn Jahren dazu inspirieren, die App-Entwicklung in einer unterhaltsamen und einladenden Atmosphäre zu entdecken.

Coding Lab for Kids: Code Your First App

Die neuen Sessions starten ab dem 5. Dezember im Rahmen des Programms „Today at Apple“, das kostenlose, tägliche Sessions in den Stores anbietet, die euch dabei unterstützen, eure Kreativität zu entfalten und das Beste aus euren Geräten herauszuholen. Ab sofort kann man sich selbst, oder auch Familien und Gruppen, unter apple.co/coding-sessions anmelden.

Während des Labs werden Apple Creatives angehende Programmierer und deren Betreuer in einer interaktiven Aktivität mit dem iPad und Swift Playgrounds – Apples lustige und einfach zu bedienende App, die Lernende von der ersten Codezeile bis zur ersten App führt – anleiten. Im Playground „Über mich“ werden die Teilnehmer SwiftUI und eine neue Appvorschau in Echtzeit anwenden, um ihre App mit lustigen Schriftarten, Hintergrundfarben, Memojis und vielem mehr anzupassen und zum Leben zu erwecken.

„Auf der ganzen Welt sind unsere Stores Zentren für die Community, in denen Menschen aller Altersgruppen eingeladen sind, die innovativsten Produkte zu entdecken, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihre kreativen Leidenschaften zu entdecken“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People bei Apple. „Unabhänig davon, ob man etwas Neues wie beispielsweise das Programmieren ausprobieren möchte, oder Tipps zum besseren Kennenlernen eines Gerät sucht, unsere kostenlosen Today at Apple Sessions bieten für alle etwas — und unsere talentierten Teammitglieder stehen jederzeit zur Unterstützung bereit.“

Nach dem Start wird das neue Lab Teil des rotierenden Apple Programms „Today at Apple“ sein, mit Sessions, die zu kinder- und familienfreundlichen Zeiten stattfinden. Kunden können sich auch für Coding Skills: Swift Playgrounds kennenlernen anmelden, eine weitere Today at Apple Session, die die Programmiersprache Swift und grundlegende Konzepte anhand eines interaktiven Spiels vorstellt. Sie gibt Teilnehmer:innen die Möglichkeit, Programmiergrundlagen wie Befehle, Funktionen und Schleifen auszuprobieren.