Was haben das iPhone 14, Wordle und die Weltmeisterschaft gemeinsam? Sie alle gehörten im vergangenen Jahr zu den angesagtesten Suchbegriffen auf Google. Jedes Jahr blickt Google mit dem hauseigenen Jahresrückblick auf die Themen, die die Menschen weltweit bewegt haben. Dabei zeigt sich, dass das „iPhone 14“ auf dem 8. Platz landete.

Das waren die wichtigsten Suchbegriffe 2022

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, die Nutzer im Laufe des Jahres getätigt haben. Die Ergebnisse fasst das Unternehmen in Top 10 Listen zusammen.

Zu beachten ist hierbei, dass es sich um „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres handelt, nicht um die insgesamt meistgesuchten Begriffe. Das heißt, die Listen zeigen Anfragen, bei denen es einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr gegeben hat. So erfuhr beispielsweise das iPhone 14 ab September einen starken Aufwärtstrend, was Apple den 8. Platz im weltweiten Ranking beschert.

Nachfolgend die Top 10 der allgemeinen Suchbegriffe (weltweit):

Wordle India vs England Ukraine Queen Elizabeth Ind vs SA World Cup India vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indian Premier League

Und hier die allgemeinen Suchbegriffe für Deutschland:

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin Affenpocken Frauen EM 2022 Nations League Jeffrey Dahmer Warnung vor Sturmböen

Den gesamten Google Jahresrückblick 2022 findet ihr hier. Dort könnt ihr nicht nur die Top 10 für Deutschland, sondern für viele weitere Länder einsehen. Dabei bietet Google auch Listen nach bestimmten Themen an, wie „Schlagzeilen“, „Abschiede“ oder“ Persönlichkeiten“.