Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple das 14 Zoll und 16 MacBook Pro vorgestellt und auf den Markt gebracht hat. Bei diesen Geräten setzt Apple auf einen M1 Pro bzw. M1 Max Chip. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen zeichnen sich die aktuellen MacBook Pro durch eine gesteigerte Leistung und eine deutliche verbesserte Akkulaufzeit aus. Lange Zeit gingen wir davon aus, dass Apple im Herbst dieses Jahres eine neue Generation des MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max ankündigt. Auf ein solches Modell warten wir bis dato allerdings vergebens. Nun tauchen zwei bislang unveröffentlichte Macs in der Steam Datenbank auf.

Zwei neue Macs tauchen in Steam-Datenbank auf

Im Laufe dieses Jahres hat Apple ein neues 13 Zoll MacBook Pro und MacBook Air mit M2-Chip angekündigt. Zudem präsentierte Apple den Mac Studio mit M2 Max bzw. M2 Ultra. Aktuell gehen wir davon aus, das im Frühjahr 2023 die neuen MacBook Pro Modelle präsentiert werden. In den letzten Tagen tauchten bereits Benchmark-Tests eines bislang unveröffentlichten Macs auf, der sich als Mac14,6 identifizierte. Da Apple eine solche Bezeichnung bis dato nicht verwendet, könnte es sich hierbei um einen Mac mit M2 Pro oder M2 Max handeln.

Die Spiele-Plattform Steam veröffentlicht monatlich eine Übersicht über die genutzten Macs und PCs. Auf diese Art und Weise erhalten Spieleentwickler eine Rückmeldung, welche Computer in Verwendung sind und welche Spezifikationen berücksichtig werden sollten. Interessanterweise sind in der November-Aufstellung erstmals zwei Macs enthalten, die sich als Mac14,6 und Mac15,4 identifizieren. Bei dem Mac14,6 handelt es sich um das selbe Modelle, welche kürzlich in den Benchmarkt-Tests auftauchte. Der Mac15,4 trat bisher nicht in Erscheinung. Gut möglich, dass Apple bei den Bezeichnungen zwischen dem 14 Zoll und 16 Zoll Modell unterscheidet.

Sowohl der Mac14,6 als auch der Mac15,4 sind mit 0 Prozent Verbreitung vertreten. Die Tatsachen ass die Geräte auf der Liste erscheinen, dürfte ein Indiz dafür sein, dass Apple die bislang veröffentlichten Macs intern testet – unter anderem auf der Steam Spiele-Plattform.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple das kommende 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit einem M2 Pro und M2 Max ausrüstet. Der „normale“ M2-Chip kam erstmals im Juni dieses Jahres beim 13 Zoll MacBook Pro und MacBook Air zum Einsatz. Aktuell gehen wir davon aus, dass die neuen MacBook Pro Modelle im Frühjahr 2023 das Licht der Welt erblicken.