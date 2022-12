Apple nutzt den gesamtem Dezember für die Aktion „Apple 2022 Countdown“. Das Jahresende wird mit dem Motto „31 Tage, 31 Aktionen“ gefeiert und Tag für Tag steht ein neue Film im Mittelpunkt. Nur heute könnt ihr euch „Die Schule der magischen Tiere“ für nur 3,99 Euro sichern.

Apple 2022 Countdown – Tag 11: „Die Schule der magischen Tiere“ nur 3,99 Euro

Der heutige 11. Dezember bringt eine neue Aktion im Rahmen von „Apple 2022 Countdown“. Tag 11 richtet sich in erste Linie an das jüngere Publikum. Ihr könnt euch „Die Schule der magischen Tiere“ für nur 3,99 Euro sichern. Sollten euch oder eure Kinder die Bücher bereits in den Bann gezogen haben, dann habt ihr nun die Möglichkeit, euch den Film zum Sonderpreis zu sichern.

In der Beschreibung heißt es