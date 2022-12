Das kabellose Grill-Thermometer Meater+ haben wir vor einiger Zeit intensiv getestet (hier unser Meater+ Test) und als Bereicherung für das Grillerlebnis betitelt. Die Eigenschaft „kabellos“ bietet in unseren Augen echte Vorteile und die Verknüpfung mit dem Smartphone gibt euch die nötigen Freiheiten beim Grillen. Nun stehen drei verschiedene Meater-Fleischthermometer bei den Amazon Last Minute Angeboten im Fokus. Besonders spannend ist in unseren Augen Meater+ zum Preis von nur 103,61 Euro anstatt 129 Euro (20 Prozent Rabatt).

20 Prozent Rabatt auf Meater+ smartes Fleischthermometer

Sucht ihr aktuell noch nach dem passenden Weihnachtsgeschenk oder möchtet ihr euch eine Freude bereiten. Wie wäre es mit einem smarten und kabellosen Fleisch- bzw. Grill-Thermometer? Die Eckdaten zu Meater+ sind

Technische Daten: Temperaturfühler

Bluetooth LE 4.0 kablellose Verbindung

Maximale Innentemperatur: 100°C (Fleisch)

Maximale Außentemperatur: 275°C (Garraum)

Edelstahl und Keramikkonstruktion

Wasserabweisend und einfach zu reinigen

Wiederaufladbar: Über 24 Stunden durchgehendes Garen

Dimensionen: 130mm Länge und 6mm Durchmesser

Technische Daten: Ladestation

Eingebauter Bluetooth-Repeater erweitert Reichweite bis zu 50m

Aufbewahrung und Laden der MEATER-Thermometer

Magnetische Rückseite: Einfache Aufbewahrung

Lädt MEATER bis zu 100 Mal mit einer AAA Batterie

Echtholz passend zu jeder Küche oder Außendekoration

LED Anzeige für den Batteriestatus

Dimensionen: 157mm L x 37mm B x 28mm H

Neben Meater+ zum Preis von 103,61 Euro, stehen auch Meater (90,33 Euro und Meater Block (289,23 Euro) bei Amazon derzeit zum reduzierten Preis im Fokus.