Am vergangenen Freitag ist das Drama „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle auf Apple TV+ angelaufen. Dabei dürfte es sich um eine der kostenintensivsten Produktionen des Jahres auf Apples Video-Streaming-Dienst handeln. Da verwundert es nicht, dass Apple rund um den Filmstart ordentlich die Werbetrommel für den Will-Smith-Film rührt.

2. Trailer ist da

Auf den offiziellen Teaser, ersten Trailer sowie ein Behind-the-Scenes-Video hat Apple nun den zweiten Trailer zu „Emancipation“ veröffentlicht. Sollten euch die bisherigen Bilder und Videos nicht ausgereicht haben, um euch einen Eindruck vom Drama zu verschaffen, so stehen euch nun weitere 83 Sekunden zur Verfügung.

„Emancipation“ erzählt die triumphale Geschichte von Peter (Will Smith), einem Mann, der sich aus der Sklaverei befreit. Geleitet von seinem scharfen Verstand und getrieben von seinem unerschütterlichen Glauben und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie muss er auf seinem Weg in die Freiheit kaltblütigen Sklavenjägern und den unerbittlichen Sümpfen von Louisiana widerstehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Emancipation“ zeigt Will Smith, Ben Foster und Mustafa Shakir in den Hauptrollen. Antoine Fuqua führt Regie. Der Film dauert 2 Stunden 12 Minuten und liegt unter anderem in 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos vor.

Übrigens: Im Rahmen des Filmstarts könnt ihr euch 2-Gratis-Monate Apple TV+ sichern.