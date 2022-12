Apple hat heute „Super League: The War for Football“ mit einem ersten Trailer vorgestellt. Die neue Sport-Doku wird am 13. Januar 2023 auf Apple TV+ Premiere feiern und ist eine vierteilige Serie, die den Kampf um die Zukunft des europäischen Fußballs dokumentiert. Ausgelöst wurde der Konflikt, als Pläne für eine abtrünnige Liga auftauchten. Dabei stand den Machern der Doku ein „beispielloser Zugang zu Liga-Präsidenten, Klubbesitzern und den Drahtziehern der European Super League“ zur Verfügung.

„Super League: The War for Football“ auf Apple TV+

Die Serie dokumentiert, wie unter anderem Manchester United, Arsenal, Juventus, Real Madrid und Barcelona Pläne zur Gründung einer abtrünnigen Liga schmiedeten. Zwölf europäische Top-Fußballclubs bestätigten die Vereinbarung im April 2021 und forderten die europäische Champions League heraus. Die Ankündigung stieß schnell auf Ablehnung, und die Gruppen zogen die Pläne aufgrund der Gegenreaktionen zurück.

In der Doku-Serie werden die Ereignisse rund um den Konflikt und die Zukunft des europäischen Fußballs dokumentiert. Dabei kommen viele der beteiligten Personen zu Wort und erzählen die bisher unbekannte Geschichte, wie und warum diese Idee entstanden ist und welche Pläne zu ihrer Bekämpfung geschmiedet wurden.

Die Serie wird von Emmy-Preisträger Jeff Zimbalist (The Two Escobars) von All Rise Films inszeniert und produziert, von Emmy-Preisträger Connor Schell von Words + Pictures produziert und von Libby Geist (The Last Dance) produziert.

„Super League: The War for Football“ reiht sich ein in Apples wachsendes Angebot an Nonfiction-Produktionen mit den größten Namen des Sports, darunter eine kürzlich angekündigte Dokumentation über das Leben und die Karriere des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Sir Lewis Hamilton sowie der Dokumentarfilm „Underrated“ über die NBA-Legende Stephen Curry.

„Super League: The War for Football“ startet am 13. Januar auf Apple TV+. Hier der Trailer zur vierteiligen Doku-Serie: