Der Weihnachtsendspurt läuft und die Amazon Last Minute Angebote sind im vollen Gange. Noch bleibt ausreichend Zeit, um das ein oder andere Geschenk für Weihnachten zu besorgen oder um sich selbst eine Freude zu bereiten. Wenn es nicht zwingend ein Apple AirTag sein muss, haben wir eine echte Alternative für euch. Der ATUVOS Schlüsselfinder basiert auf der AirTag-Technologie, unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und kostet am heutige Tag nur 14,99 Euro.

ATUVOS Schlüsselfinder nur heute 14,99 Euro

Im April dieses Jahres öffnete Apple sein „Wo ist?“ für Drittanbieter. Kurz darauf stellte Apple seine AirTags vor, die ebenso auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Neben den AirTags tummeln sich bereits mehrere Schlüsselfinder, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen. Einer dieser Schlüsselfinder ist der Keyfinder von ATUVOS.

Den Schlüsselfinder ATUVOS gibt es einzeln, im 2er Pack und im 4er Pack. Um auf die rabattierten Preise zu gelangen, müsst ihr zwingend den 20 Prozent bzw. 40 Prozent Rabatt-Gutschein auf der jeweiligen Amazon Produktseite aktivieren. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses abgezogen.

Einzeln kostet der ATUVOS Schlüsselfinder derzeit 24,99 Euro, aktiviert man den Gutschein, so werden nur noch 14,99 Euro fällig. Das 2er Pack kostet aktuell 39,99 Euro, aktiviert man jedoch den 20 Prozent Coupon, so werden nur noch 31,99 Euro bzw. 15,99 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder. Das 4er Pack kostet aktuell 89,99 Euro. Aktiviert man den 20 Prozent Gutschein, so werden nur 71,99 Euro bzw. 17,99 Euro je ATUVOS Schlüsselfinder fällig.

Bei Interesse solltet ihr am Besten direkt zugreifen. Der Gutschein ist nur am heutigen Tag bis 23:59 Uhr gültig.

Angebot Schlüsselfinder Key Finder,ATUVOS Bluetooth Tracker und Gegenstandsfinder für Schlüssel,... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...