o2 bzw. Telefónica Deutschland hat bekannt gegeben, dass der Mobilfunkanbieter frühzeitig ein wichtiges Ausbauziel aus der Versorgungsauflage der Bundesnetzagentur erreicht hat. o2 versorgt nun in jedem der 16 Bundesländer mindestens 98 Prozent der Bevölkerung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s. Damit erfüllt o2 die 100 Mbit/s-Auflage seit letztem Donnerstag auch im Bundesland Thüringen. Zudem hat o2 bestätigt, dass man nun 75 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgt.

o2 modernisiert tausende Mobilfunkstandorte

Erst gestern haben wir euch über den aktuellen Fortschritt beim LTE- und 5G-Ausbau von Vodafone informiert. Nun gibt es frische Informationen von o2.

o2 hat in den vergangenen Monaten die Versorgung an tausenden Mobilfunkstandorten bundesweit verbessert. Dort, wo bisher eine Mindestversorgung von 50 Mbit/s gegeben war, hat der Telekommunikationsanbieter die Mobilfunkstandorte umgebaut und auf mindestens 100 Mbit/s aufgerüstet. o2 Kundinnen und Kunden profitieren dadurch auch in zahlreichen ländlichen Gebieten von höheren Geschwindigkeiten und einer größeren Bandbreite, wenn sie ihre digitalen Anwendungen nutzen. In der Regel können sie dort den neuen 5G-Mobilfunkstandard nutzen.

Die Versorgungsauflage der Bundesnetzagentur aus der Frequenzversteigerung 2019 besagt unter anderem, dass die Telekommunikationsanbieter bis Ende 2022 in jedem deutschen Bundesland für 98 Prozent der Bevölkerung Geschwindigkeiten von mindestens 100 Mbit/s an den Mobilfunkstandorten zur Verfügung stellen müssen. Eine Prüfung und Bestätigung durch die Bundesnetzagentur ist für Januar 2023 angesetzt.

5G Versorgung bei 75 Prozent

Neben dem LTE-Netz baut o2 aktuell verstärkt das 5G-Netz aus. Die Auflage, mindestens 1.000 5G-Standorte zu errichten, hat das Unternehmen bereits erreicht. Bundesweit versorgt das o2 Netz über 75 Prozent der Bevölkerung mit dem Highspeed-Mobilfunkstandard. Zudem macht das Unternehmen bei der Versorgung von Autobahnen und Zugstrecken große Fortschritte. Zuletzt hat o2 die Versorgung auf einer wichtigen Strecke der A7 im bayerischen Oy-Mittelberg auf mehreren Kilometern auf die entsprechende Geschwindigkeit gebracht. Bis Jahresende wird der Anbieter zahlreiche weitere Modernisierungen und Umrüstungen vornehmen.