Kurz bevor sich das Jahr 2022 so langsam aber sich dem Ende entgegen neigt, zieht Vodafone ein kleines Resümee und informiert über den aktuellen Fortschritt beim Ausbau des LTE- und 5G-Netzes. So sind mittlerweile mehr als 98 Prozent der Haushalte je Bundesland ans LTE-Netz angeschlossen. Zudem sind 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgt.

Vodafone informiert über Ausbau des Mobilfunknetzes

Zwei Wochen vor dem Jahresende hat Vodafone große Fortschritte beim Ausbau des LTE- und 5G-Metzes verkündet. So wurden allein im November 127 weitere Funklöcher geschlossen. Kurz vor dem Jahresziel erreicht Vodafone damit ein wichtiges Ausbauziel. In allen Bundesländern sind mindestens 98 Prozent der Haushalte an das schnelle LTE-Netz mit Bandbreiten von 100 Megabit pro Sekunde angeschlossen. Bundesweit versorgt Vodafone nun rund 99 Prozent der Haushalte mit LTE.

Allein in den vergangenen 12 Monaten hat der Mobilfunkanbieter bundesweit 594 neue LTE-Stationen errichtet und an 460 bestehenden Mobilfunkstandorten erstmals LTE-Technik installiert. Seit der letzten Mobilfunkauktion im Juli 2019 sind es insgesamt 2.600 Neubauten und 3.700 Upgrades auf LTE-Technik, die Vodafone angestoßen hat. Seit 2019 hat Vodafone damit rund 6 Millionen Menschen aus dem Funkloch geholt und erstmals mit LTE versorgt. Vodafone betreibt bundesweit mehr als 26.000 Mobilfunkstationen und erreicht mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE nun rund 99 Prozent der Haushalte. Das 2G-Netz in Deutschland erreicht übrigens 99,8 Prozent der Bevölkerung.

Auch beim 5G-Ausbau geht es bei Vodafone mit großen Schritten voran. Ursprünglich lautete das 5G-Ausbauziel für dieses Jahr, dass das Unternehmen 60 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Dieses Ziel wurde allerdings bereits im Oktober erreicht. Im Jahresendspurt hat Vodafone bei der 5G-Versorgung nochmals eine Schippe draufgelegt und versorgt jetzt mehr als 65 Millionen Menschen, was 80 Prozent der Bevölkerung entspricht. Seit Jahresbeginn haben Vodafone-Techniker 5.450 5G-Standorte mit mehr als 16.000 weiteren Antennen in Betrieb genommen. Insgesamt hat Vodafone schon 36.000 Antennen mit 5G ausgestattet.