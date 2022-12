Am vergangenen Freitag lief das Staffelfinale zu „Acapulco – Staffel 2“. Dies nimmt Apple TV+ noch einmal zum Anlass, die Werbetrommel für die Comedy-Serie zu rühren.

Behind-the-Scenes-Video zu „Acapulco – Staffel 2“ ist da

Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo, dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im angesagtesten Resort in Acapulco, dem Las Colinas, bekommt. Auch dieses Mal muss sich Máximo Gallardo zahlreichen Herausforderungen stellen.

In dem eingebundenen Clip „Acapulco — Blooper Reel: Season 2“ macht ihr einen Ausflug hinter die Kulissen von Acapulcos 2. Staffel mit den besten Lachern. Wie Anfang erwähnt, wurde das Staffelfinale zur zweiten Staffel bereits ausgestrahlt, dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die gesamte gesamte Staffel zur Ansicht bereitsteht. Sollte ihr bislang noch nicht in Acapulco reimgeschnuppert haben, so fang in jedem Fall mit der ersten Staffel an.

Auf Apple Music findet ihr übrigens zwei Wiedergabelisten zu Acapulco. Neben „Musik aus Acapulco“ findet ihr auch „Musik aus Acapulco – Staffel 2„