Apple galt lange als Top-Favorit für die Übertragungsrechte des NFL Sunday Ticket-Pakets, doch in den letzten Monaten wurde es immer deutlicher, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten sind. Offensichtlich waren sich Apple und die NFL in einigen Punkten nicht einig, was nun angeblich zum Abbruch der Verhandlungen geführt haben soll.

Apple wollte ein globales Angebot

Laut Puck News ist Apple aus den Verhandlungen ausgestiegen, weil das Unternehmen den Deal angesichts der damit verbundenen Einschränkungen nicht mehr für lohnenswert hält.

Schon lange gibt es Gerüchte, dass Apple der Favorit für den Erwerb des NFL Sunday Ticket-Pakets sei, aber zuletzt tauchten immer wieder Anzeichen für Verhandlungsprobleme auf. Demnach wollte Apple mehr vertragliche Flexibilität, als die NFL bereit war zu bieten.

Apple strebt laut diversen Berichten umfassendere Partnerschaften mit Sportligen an. Im Juni kündigte das Unternehmen beispielsweise an, dass seine TV-App ab 2023 jedes MLS-Livespiel exklusiv streamen wird, ohne lokale Sperren oder Einschränkungen. Im Gegensatz dazu hätten die Beschränkungen des NFL Sunday Ticket-Pakets lokale Sperren und somit keine globalen Rechte beinhaltet.

Niedrige Abo-Preise als Hindernis?

Auch die Preisgestaltung für das NFL Sunday Ticket soll ein Knackpunkt gewesen sein. Apple wollte angeblich den Zugang in den Preis von 6,99 Dollar für ein Apple TV+ Abonnement ohne zusätzliche Gebühren einbeziehen. Die NFL soll mit einem so niedrigen Preis für den Endkunden nicht zufrieden gewesen sein, da sie die Interessen von CBS und Fox, ihren weiteren Partnern für Übertagungen, schützen will.

Falls sich Apple tatsächlich aus den Verhandlungen zurückgezogen hat, dürfte Google nun zu den Top-Anwärtern für die Rechte zählen. Auch Amazon und Disney sollen sich in der Vergangenheit für das NFL Sunday Ticket interessiert haben.

Apple hat sein Sportangebot deutlich ausgebaut, um mehr Abonnenten für Apple TV+ zu gewinnen. Neben dem 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer (MLS) ist das Unternehmen auch eine Partnerschaft mit der MLB für „Friday Night Baseball“ eingegangen. Zudem soll Apple am Erwerb der Übertragungsrechte für die niederländische Fußballliga Eredivisie interessiert sein.