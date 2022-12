Apple ist nun schon länger am Erwerb der Rechte für die Übertragung von NFL-Spielen interessiert und gilt hierfür sogar als Favorit. Wie Sportico berichtet, treibt Apple sein Bestreben voran, die Rechte am NFL Sunday Ticket zu erwerben, aber der Vertrag wird aller Voraussicht nicht mehr dieses Jahr unterzeichnet. So gibt es vorher anscheinend noch mindestens eine wichtige Sache zu klären.

Niedrige Abo-Preise als Hindernis?

Ursprünglich wollte die NFL im Herbst einen Vertrag für die Rechte an dem NFL Sunday Ticket abschließen, aber das Jahresende rückt näher, und es wurden noch keine endgültigen Bedingungen festgelegt. Die Rechte liegen derzeit noch bei DirecTV und laufen nach der Saison 2022-2023 aus. Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer während der regulären Saison an jedem Sonntagnachmittag sogenannte „out-of-market“ Spiele sehen (d. h. die Spiele, die Zuschauer nicht im lokalen Fernsehen sehen können).

Laut Sportico ist die Preisgestaltung für das Sunday Ticket ein Knackpunkt. Apple möchte angeblich den Zugang in den Preis von 6,99 Dollar für ein Apple TV+ Abonnement ohne zusätzliche Gebühren einbeziehen. Die NFL soll mit einem so niedrigen Preis nicht zufrieden sein, da sie die Interessen von CBS und Fox, ihren weiteren Partnern für Übertagungen, schützen will. Zusammen werden die beiden Networks der NFL 40 Milliarden Dollar für die Saison 2023 zahlen.

NFL auf Apple TV+

Die heutige Nachricht folgt auf einen Bericht der New York Times, in dem es ebenfalls hieß, dass sich die Verhandlungen hinziehen könnten. In diesem Bericht hieß es zudem, dass auch Google als potenzieller Partner für ein NFL Sunday Ticket im Rennen sei.

Wer auch immer letztendlich die Rechte erwirbt, wird voraussichtlich zwischen 2,5 und 3 Milliarden Dollar pro Jahr ausgeben. Auch wenn Sportico berichtet, dass Apple gerne den Zugang zum NFL Sunday Ticket ohne Zusatzkosten in Apple TV+ integrieren will, so ist es doch wahrscheinlicher, dass TV+ Abonnenten einen ermäßigten Preis für ein zusätzliches Paket erhalten. Apple TV+ Nutzer könnten einen Zugang zu ausgewählten Spielen oder Inhalten ohne zusätzliche Kosten erhalten. Damit könnte sich womöglich die NFL anfreunden.

Das NFL Sunday Ticket würde Apples wachsendes Portfolio an Live-Sportinhalten, die über die TV-App verfügbar sind, ergänzen. Apple ist bereits eine Partnerschaft mit der MLB eingegangen, um während der regulären Saison 2022 einen wöchentlichen „Friday Night Baseball“-Doubleheader auf Apple TV+ zu übertragen, während eine 10-jährige Partnerschaft mit der MLS nächstes Jahr beginnt. Es wurde auch berichtet, dass Apple ein Gebot für ein Paket von UEFA-Champions-League-Spielen in Betracht gezogen hat, das jedoch schließlich an CBS ging.