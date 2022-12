Apple möchte sein Portfolio an externen Display für Macs und iPads erweitern. Einem aktuellen Bericht zufolge arbeitet der Hersteller aus Cupertino an mehreren externen Displays auf Basis von Apple Silicon. Unter anderem soll sich eine neue Version des Pro Display XDR in der Entwicklung befinden.

Apple arbeitet an mehreren neuen Displays

Über das Wochenende hat Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass Apple das Portfolio an Displays erweitern möchte. Aktuell bietet Apple zwei externe Display an. Neben dem Apple Studio Display (hier unser Test) können sich Nutzer für das Apple Pro Display XDR entscheiden. Während das erste genannte Modell ab 1.749 Euro erhältlich ist, könnt ihr das zweit-genannte Modell ab 5.499 Euro (ohne Standfuß) kaufen.

Gurman berichtet, dass Apple an mehreren neuen Monitoren arbeitet. Darunter ist eine neue Version des Pro Display XDR, das gemeinsam mit einem Mac Pro mit Apple Silicon angekündigt werden könnte. Denkbar ist laut Gurman allerdings auch, dass das neue Pro Display XDR erst nach dem neuen Mac Pro veröffentlicht wird. Es heißt

Apple arbeitet auch an mehreren neuen externen Monitoren, darunter ein Update für das Pro Display XDR, das 2019 zusammen mit dem Intel Mac Pro eingeführt wurde. Es ist jedoch möglich, dass das nächste High-End-Display des Unternehmens nach dem Mac Pro ausgeliefert wird, da sich der Computer weiter in der Entwicklung befindet als das Display.

Sämtliche neuen Display sollen auf Apple Silicon Chips basieren, sodass die Displays weniger auf Ressourcen des angeschlossenen Computers angewiesen sind. Dies käme nicht wirklich überraschen, da auch das Apple Studio Display auf Apple Silicon (A13 Chip) basiert.