So langsam aber sicher neigt sich die Aktion „Apple 2022 Countdown“ ihrem Ende entgegen. Noch bis Silvester stellt Apple täglich einen Film zum reduzierten Preis in den Fokus. Am heutigen Tag fiel die Wahl auf „Moonfall“. Diesen Film könnt ihr euch nur heute zum Preis von 3,99 Euro sichern.

Nur heute: „Moonfall“ für 3,99 Euro kaufen

Den gesamten Dezember lautet das Motto bei Apple „31 Tage, 31 Aktionen“. Dies bedeutet, dass Apple tagtäglich einen oder mehrere Filme im Bundle reduziert. Steht ihr auf Science-Fiction? Dann könnte „Moonfall“ genau die richtige Wahl für euch sein. Nur heute könnt ihr euch den Katastrophen-Action-Film von Roland Emmerich für nur 3,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung heißt es