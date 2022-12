Live-Sportinhalte werden zu einem wichtigen Alleinstellungsmerkmal der großen Streaming-Anbieter. So hat sich Apple bereits die MLS und MLB gesichert. Derweil plant Google, mit dem NFL Sunday Ticket neue Abonnenten zu gewinnen. Auch Amazon investiert in den Sport. So hat sich der Konzern unter anderem die Rechte an Liveübertragungen der UEFA Champions League gesichert und es ist anscheinend noch mehr geplant. So berichtet The Information von einer Amazon-App, die sich dem Streaming von Sport widmen soll.

Eigenständige Amazon-App für Sportinhalte

Einem Bericht von The Information zufolge plant Amazon die Einführung einer Sport-App, die das Portfolio des Unternehmens an Sportprogrammen umfassen soll. Der Plan für eine eigenständige App deutet darauf hin, dass Amazon über neue Wege nachdenkt, um aus den milliardenschweren Verträgen, die das Unternehmen für das Streaming von Live-Sportveranstaltungen abgeschlossen hat, Einnahmen zu erzielen.

Amazon besitzt bereits Rechte an mehreren Sportinhalten. In den USA befindet sich das Unternehmen derzeit im ersten Jahr seines 1,2-Milliarden-Dollar-Deals mit der NFL über die exklusive Übertragung von Thursday Night Football bis 2033. Ebenfalls in den USA streamt Prime Video zudem die WNBA, Overtime Elite Basketball, One Championship sowie die Spiele der Seattle Sounders und der New York Yankees in lokalen Märkten.

Das internationale Portfolio von Prime Video umfasst Spiele der UEFA Champions League in Deutschland und Italien, die NBA in Brasilien, die French Open und die Ligue 1 in Frankreich. Außerdem besitzt Amazon die britischen Rechte an der Premier League, den ATP- und WTA-Turnieren und den US Open.