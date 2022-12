Seit iOS 16.2 und einem Architektur-Update in Apples Home-Applikation sind vermehrt Berichte aufgetaucht, wonach Nutzer Probleme beim Zugriff auf ihr smartes Zuhause haben. Kurz nach der Veröffentlichung hatte Apple sogar das HomeKit-Update zurückgezogen, was größere Probleme vermuten ließ. Nun berichtet MacRumors, dass Apple das HomeKit-Update in eine interne Service-Datenbank aufgenommen hat, in der verbreitete und erhebliche Probleme gesammelt werden.

HomeKit-Probleme unter iOS 16.2

Anfang dieses Monats veröffentlichte Apple iOS 16.2, das eine Option für Anwender enthielt, ihre Home-App auf eine neue, „stabilere“ Architektur zu aktualisieren. Obwohl Apple angab, dass das Update das Erlebnis der Home-App verbessern würde, meldeten zahlreiche Nutzer, dass ihre HomeKit-Geräte, -Szenen und -Einstellungen nach dem Update nicht mehr funktionieren würden. Zudem gab es Berichte, dass Smarthome-Geräte nach dem Update langsamer reagieren.

Die gemeldeten Schwierigkeiten zwangen Apple schließlich dazu, das HomeKit-Update zurückzuziehen, was verdeutlicht, dass die Probleme keine Einzelfälle waren. Im Gegenteil, Apple hat das Update sogar in eine spezielle Datenbank für Hardware- und Software-Probleme aufgenommen. Die Liste, die von Apple, Apple Stores und autorisierten Dienstleistern verwendet wird, enthält weit verbreitete Probleme, mit denen Kunden konfrontiert sind, darunter meist Hardware-Probleme.

Es ist nicht bekannt, wann Apple eine neue Version des Updates veröffentlichen wird. Bis das Update behoben ist, hat das Unternehmen in einem Support-Dokument Anweisungen bereitgestellt, die Nutzer mit HomeKit-Problemen befolgen sollten.

Falls ihr euch nach dem Update nicht mehr mit einem Zuhause verbinden oder eine Einladung zu einem Zuhause nicht mehr empfangen bzw. annehmen könnt, geht wie folgt vor:

Öffnet auf dem iPhone oder iPad des eingeladenen Benutzers mit iOS oder iPadOS Version 16.2 die Home-App und tippt auf die Schaltfläche „Mehr“, um eine Liste der Home-Bereiche anzuzeigen. Entfernt auf dem iPhone oder iPad des eingeladenen Benutzers ein Zuhause, welches über kein Zubehör verfügt. Tippt auf ein Zuhause, um es auszuwählen, tippt auf die Schaltfläche „Mehr“, wählt „Einstellungen des Zuhauses“ aus, scrollt nach unten und tippt auf „Zuhause entfernen“. Wenn der eingeladene Benutzer ein Zuhause mit Zubehör hat, wendet euch an den Apple Support. Startet das iPhone oder iPad des eingeladenen Benutzers und Hausbesitzers neu und startet alle Apple TV- und HomePod- Geräte im Zuhause neu. Öffnet auf dem iPhone oder iPad des Hauseigentümers die Home-App und entfernt alle ausstehenden Einladungen für den eingeladenen Benutzer. Tippt auf die Schaltfläche „Mehr“, wählt „Einstellungen des Zuhauses“, tippt auf den Namen des Gastes und tippt auf „Einladung stornieren“. Sendet die Einladung zur Freigabe der Kontrolle über das Zuhause erneut an den eingeladenen Benutzer.

Stellt sicher, dass der eingeladene Benutzer die Einladung innerhalb von 3 Stunden annimmt, sonst läuft die Einladung ab. Wenn die Einladung abgelaufen ist, führt die Schritte 3 bis 5 erneut aus.