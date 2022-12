Geboren am 23. Oktober 1940 verstarb Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren. In Gedenken an den Fußballspieler hat Apple seine brasilianische Webseite überarbeitet.

Apple gedenkt Pelé

Vor wenigen Tagen verstarb mit Pelé der „König des Fußballs“ im Alter von 82 Jahren in São Paulo. Nach Angaben des Krankenhauses, in das er Ende November eingeliefert worden war, litt Pelé an multiplem Organversagen infolge einer Darmkrebserkankung. Diese wurde im vergangenen Jahr diagnostiziert.

Pelé gilt als einer der besten Fußballer der Welt. Er gewann drei Weltmeisterschaften mit Brasilien. Dazu kommen viele weitere Titel, die er während seiner Karriere gewann. Darüber engagierte sich Pelé unter anderem als Botschafter gegen Rassismus und unterstützte er Organisationen zur Armutsbekämpfung.

Rund um den Globus trauen zahlreiche Menschen um Pelé. Auch Apple gedenkt dem Fußballer und hat seine brasilianische Webseite vorübergehend angepasst. Anstatt iPhone, iPad, Mac und Co. auf der Startseite zu bewerben, zeigt Apple einen Fußball mit Krone (1940 – 2022).

Bereits in der Vergangenheit ist Apple ähnlich vorgegangen. So aktualisierte Apple beispielsweise beim Tod von Königin Elizabeth II, Muhammad Ali, Robin Williams, Nelson Mandela und weiteren Persönlichkeiten ebenfalls vorübergehend die eigene Webseite.