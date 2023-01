Das Jahr 2023 ist bereits im vollen Gange. Somit haben wir nicht nur das alte Jahr sowie den Monat Dezember hinter uns gebracht, auch das Weihnachtsquartal liegt hinter uns. In Kürze werden zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für die Monate Oktober, November und Dezember 2022 vorlegen. Apple kommt seiner Verpflichtung am 02. Februar 2023 nach.

Apple hat auf seiner Investoren-Webseite offiziell bestätigt, dass der Hersteller aus Cupertino am 02. Februar 2023 seine Q1/2023 Quartalszahlen bekannt geben wird. An dieser Stelle unser Hinweis, dass euch das Q1 nicht irritieren sollte. Das Apple Geschäftsjahr stimmt nicht mit dem Kalenderjahr überein. Und so umfasst das fiskalische Q1 das kalendarische Q4 und damit die Monate Oktober, November und Dezember.

Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, February 2, 2023 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.