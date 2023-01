Zattoo ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit rund 3 Millionen Nutzern monatlich. Zum Jahresstart hat der Anbieter eine spannende Aktion gestartet, bei der ihr nicht nur Zattoo Ultimate einen Monat kostenlos testen könnt, sondern auch eine Chance erhaltet einen 4K Smart Tv zu gewinnen.

Chance auf einen 4K Smart TV: Jetzt Zattoo Ultimate kostenlos testen

Zum Jahresbeginn startet Zattoo mit einer spannenden Aktion: Ihr könnt jetzt Zattoo Ultimate 30 Tage kostenlos testen und automatisch an der Zattoo Neujahrsverlosung teilnehmen. Unter allen vom 06.01. – 31.01.2023 gestarteten Ultimate Gratismonaten verlost Zattoo 1 Smart-TV im Wert von maximal 1200 Euro, den ihr euch frei aussuchen könnt.

Grundsätzlich bietet euch Zattoo drei unterschiedlich Abos ab. Zattoo Free ist kostenlos und bietet euch unter anderem den Zugriff auf 127 TV-Sender. Zattoo Premium kostet 9,99 Euro mtl. und bietet unter anderem den Zugriff auf 147 TV-Sender (davon 129 in HD). Blicken wir etwas näher auf Zattoo Ultimate. Zattoo Ultimate bietet euch den Zugriff auf 147 TV-Sender (davon 38 in Full-HD und 91 in HD), 100 Aufnahmen, mobile Nutzung auch auf EU-Reisen, bis zu vier gleichzeitig Streams, Restart & Live Pause und unbegrenztes Streaming auf Smart TVs. Das Ganze ist monatlich kündbar.

Klingt in unseren Augen nach einer spannenden Aktion. ihr nehmt euch den Zattoo Ultimate Gratis-Monat mit und testet den TV-Streaming-Service. Gleichzeitig nehmt ihr an der Verlosung eines 4K Smart TVs teil. Sollte euch Zattoo nicht überzeugen, könnt ihr wieder kündigen, damit keine weiteren Kosten entstehen.

-> Zattoo Ultimate testen und 4k Smart Tv gewinnen