Seit einigen Jahren arbeitet Apple an einer Erweiterung in Indien. Der im September 2020 gestartete indische Apple Online Store war ein wichtiger Schritt zum Erfolg in dem Land. Jetzt fehlt noch ein erster stationärer Apple Store in Indien. Dieser ist auch schon lange geplant und wurde von Apple-CEO Tim Cook zunächst für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Seitdem wurde die Eröffnung bereits zweimal verschoben. Nun kommt wieder Bewegung in das Projekt. So bemüht sich Apple derzeit, Mitarbeiter für die Store-Premiere in Indien einzustellen.

Apple sucht neue Mitarbeiter in Indien

Wie die Financial Times berichtet, hat Apple in Indien Stellenangebote für verschiedene Apple Store-Positionen ausgeschrieben, was darauf hindeutet, dass die Vorbereitungen für eine Einzelhandelspräsenz auf dem indischen Markt voranschreiten.

Die neuen Stellenausschreibungen beziehen sich direkt auf die Beschäftigung in einem Apple Store, wobei unter anderem Store Leader, Store Manager, technische Spezialisten und Genius Bar Mitarbeiter gesucht werden. Unabhängig davon haben mindestens fünf Mitarbeiter in Mumbai und Neu-Delhi auf LinkedIn bekannt gegeben, dass sie für die noch nicht angekündigten Stores eingestellt wurden, heißt es in dem Bericht.

Es wurde in den letzten Jahren allgemein relativ still rund um das indische Apple Store-Projekt. Fest steht, dass Apple in dem Land weiter Fuß fassen will. In Indien gibt es ein Netzwerk an autorisierten Apple-Partnern, allerdings betreibt Apple bislang keinen eigenen stationären Store in Indien. Dies hatte bisher mit staatlichen Vorgaben zu tun, die mittlerweile gelockert wurden. Und so erklärte Tim Cook im Jahr 2020, dass Apple plant, seinen ersten offiziellen Apple Store in Indien im Jahr 2021 zu eröffnen. Aufgrund der unvorhergesehenen Herausforderungen, die die globale Gesundheitskrise mit sich brachte, musste das Unternehmen die Eröffnung jedoch verschieben.

Von Apples Seite aus gab es keine weiteren Informationen. In diversen Berichten hieß es zuletzt, dass das Unternehmen die Eröffnung seines ersten Stores in Indien zwischen Januar und März 2023 plant. Apple soll hierfür bereits eine große Gewerbefläche, verteilt auf drei Etagen, im Maker Maxity Einkaufszentrum in Mumbai gemietet haben.

Der zukünftige Store bzw. die Räumlichkeiten sollen rund 2000 qm umfassen. Wie bei anderen aktuellen Stores wird auch der indische Store in verschiedene Bereiche unterteilt. Es wird einen Bereich geben, in dem Kunden sämtliche Produkte ausprobieren können, auch ein „Erlebnisbereich“ ist geplant, bei dem es vermutlich ein Forum mit großer Videoleinwand und Platz für „Today at Apple“-Sessions geben wird. Zudem plant Apple einen großen Servicebereich.

Angeblich plant Apple auch einen zweiten, kleineren Store mit einer Fläche von 900 bis 1100 qm in Neu-Delhi und möglicherweise weitere Ladenlokale an Orten wie Einkaufszentren und anderen Einkaufsvierteln in ganz Indien – mit der Absicht, den Einzelhandel zu einem großen Teil seiner Präsenz im Land zu machen.

Bis der erste Apple Store in Indien eröffnet, können die Kunden direkt über den Apple Online Store einkaufen. Das im September 2020 gestartete Online-Angebot bietet ein komplettes Sortiment an Apple-Produkten und Zubehör, mit Kaufberatung durch Apple-Spezialisten, EDU-Preisen für Studenten, kostenlosen Versand, Finanzierungsoptionen, ein Trade-In-Programm für den Verkauf von iPhones und mehr. Angetrieben durch die Kunden des Stores, konnte Apple in Indien laut Marktforschern ein signifikantes Absatzwachstum für seine Produkte verbuchen.