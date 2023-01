Seit mehreren Jahren wird kolportiert, dass Apple an einem eigenen Mobilfunk-Chip arbeitet und so unabhängig von Qualcomm werden möchte. Jüngsten Informationen zufolge sollen auf dem Chip, der sich aktuell bei Apple in der Entwicklung befindet, auch weitere Komponenten der drahtlosen Kommunikation befinden. Die Rede ist von WLAN und Bluetooth. So könnte Apple auch seine Unabhängig von dem Branchenschwergewicht Broadcom erklären.

Apple arbeitet an eigenen Chip für 5G, WLAN und Bluetooth

Bloomberg berichtet, dass Apple bei weiteren Komponenten für das iPhone unabhängiger von Zulieferern werden möchten. Seit Jahren arbeitet Apple an einem eigenen Mobilfunk-Chip, um die Abhängigkeit von Qualcomm zu verringern. Im selben Atemzug möchte der Hersteller zukünftig auch beim Thema Bluetooth und WLAN auf das eigene Know-Home setzen.

Wir erinnern uns. Apple und Qualcomm lagen längere Zeit im Clinch, bevor man sich auf eine mehrjährige Lizenzvereinbarung für 5G-Chips einigte. Mehr oder weniger gleichzeitig übernahm Apple die Smartphone-Modem-Sparte von Intel und startete die Entwicklung eines eigenen Mobilfunkchips. Erste Analysteneinschätzungen sahen voraus, dass der von Apple selbst entwickelte 5G-Chip bereits Ende 2022 zum Einsatz kommt. Wie wir mittlerweile wissen, ist dies nicht der Fall. Apple braucht schlicht und einfach mehr Zeit zur Finalisierung.

Wie Bloomberg nun berichtet, sollen Apples eigene Mobilfunkchips ab Ende 2024 oder Anfang 2025 zum Einsatz kommen. Allerdings will der Hersteller aus Cupertino nicht nur einen eigenen Mobilfunkchip nutzen, sondern auch WLAN- und Bluetooth-Komponenten auf diesem unterbringen, um auch hier unabhängiger von Zulieferern – in diesem Fall Broadcom – zu werden. Darüberhinaus versorgt Broadcom Apple mit weiteren Funk-Chips sowie Chips für drahtloses Laden. Auch diese sollen dem Bericht zufolge mittelfristig ersetzt werden.

Bei den Prozessoren für den Mac hat es Apple vorgemacht. Der Hersteller hat sich von Intel gelöst und verbaut mittlerweile seine eigenen M-Chips. Mit Qualcomm und Broadcom könnte nun die nächste Unabhängigkeit eingeläutet werden. So könnte Apple auf der einen Seite selbst bestimmen, welche Prioritäten das Unternehmen bei der Entiwklcung von 5G, WLAN und Bluetooth-Chips setzt und auf der anderen Seite würde man Lizenzzahlungen an seine Zulieferer vermeiden.