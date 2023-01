DAZN hat am heutigen Tag seine Angebotsstruktur komplett überarbeitet und bietet fortan drei Pakete an. Diese hören auf die Namen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Je nach gewählten Paket sind unterschiedliche Leistungen inkludiert.

Unlimited, Standard oder World?

DAZN führt die drei neuen Pakete Unlimited, Standard und World ein. Wir verraten euch, was sich hinter der neuen Angebotsstruktur verbirgt. Los geht es mit DAZN World. DAZN World ist zum Preis von 9,99 Euro pro Monat buchbar und bietet euch den Zugriff auf verschiedene internationalem Sport-Events, darunter spannende Fußball-Pokalwettbewerbe wie den FA Cup und Carabao Cup, den besten Klubhandball Europas mit der EHF Champions League, den Davis Cup im Tennis und mehr Darts als je zuvor mit der PDC. Bei diesem Paket könnt ihr drei Gerät registrieren und einen Stream zur gleichen Zeit angucken.

Neben DAZN World gibt es alle Fußball-Highlights mit der Bundesliga, UEFA Champions League und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1, sowie US-Sport mit der NFL und NBA oder auch Kampfsport mit den großen Boxkämpfen und der UFC wie gewohnt im DAZN Standad-Paket für 24,99 Euro pro Monat für 12 Monate garantiert (29,99 Euro pro Monat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit). Bei diesem Paket könnt ihr drei Gerät registrieren und einen Stream zur gleichen Zeit angucken.

Den Vollzugriff erhaltet ihr mit DAZN Unlimited. DAZN Unlimited bündelt mit DAZN World und DAZN Standard alle auf DAZN verfügbaren Sportinhalte. Für 29,99 Euro pro Monat in der Jahresmitgliedschaft (39,99 Euro mtl. bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit) erhaltet ihr so einfachen und bequemen Zugang zu den besten Fußball-, US-Sport- und Kampfsport-Highlights sowie allen anderen Sportarten und Wettbewerben aus aller Welt in einem unkomplizierten Paket. Ihr könnt bei DAZN Unlimited sechs Geräte registrieren und zwei Streams gleichzeitig verfolgen.

Wie findet ihr die neuen Pakete? Die meisten Anwender werden mindestens zum Standard-Paket greifen, da hier schlicht und einfach die attraktivsten Sport-Events vereint sind.

-> Hier geht es zu den neuen DAZN-Paketen