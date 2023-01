Die erste Apple Watch mit microLED-Display soll im Jahr 2025 auf den Markt kommen, so geht es aus der aktuellen Einschätzung des Display-Analysten Ross Young (via Macrumors) hervor. Dabei spricht Young von Frühjahr 2025, die Produktion der Displays soll bereits Ende 2024 starten.

Apple Watch mit microLED-Display soll 2025 erscheinen

Während Analyst Jeff Pu von der Einführung der Apple Watch mit microLED-Display für das Jahr 2024 prognostiziert, spricht Ross Young von Frühjahr 2025. Dieser Zeitpunkt ist zumindest fragwürdig, da Apple bisher neue Apple Watch Modelle im Herbst eines jeden Jahres gemeinsam mit neuen iPhone-Modellen auf den Markt gebracht hat. Aktuell gibt es auch keine Informationen oder Gerüchte dazu, dass Apple von dieser Vorgehensweise abweichen möchte.

Was könnte passieren? Denkbar ist, dass Apple im Herbst 2024 eine microLED Apple Watch ankündigt und diese zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr 2025 ausliefert, wenn die Panel-Technologie fertig ist. Alternativ könnte Youngs schlicht und einfach falsch liegen. Anstatt im Frühjahr 2025 könntet die Apple Watch mit microLED-Display im Herbst 2025 erscheinen.

Angaben zur Displaygröße macht Young nicht. In einem vorherigen Bericht von Analyst Jeff geht hervor, dass es sich um eine Apple Watch mit 2,1 Zoll handeln könnte. Dies wiederum deutet daraufhin, dass es sich um ein Apple Watch Ultra Modell handeln könnte. Die aktuelle Apple Watch Ultra wurde letzten September vorgestellt und verfügt über ein 1,92 Zoll Display, das größer ist als das 1,77 Zoll-Display der Series 8.

microLED ist immer noch eine aufstrebende Technologie, an deren Perfektionierung die Displayhersteller arbeiten. Aus diesem Grund könnte es durchaus Sinn machen, dass diese Displaytechnologie zuerst bei der höhenwertigeren und teureren Apple Watch Ultra zum Einsatz kommt.

Apple befindet sich vermutlich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung einer Apple Watch mit microLED-Display, sodass sich Apples Plane noch ändern können. Young liefert dank seiner Verbindungen in der Displaybranche oft genaue Informationen, allerdings hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass er mit seinen Vorhersagen nicht immer richtig lag. Hin- und wieder nannte er falsche Zeitpunkte für die Einführung neuer Displaytechnologien. Unabhängig von richtigen oder falschen Zeitpunkten ist die jüngste Aussagen von Ross Young eine weitere Bestätigung für uns, dass Apple tatsächlich an einer Apple Watch mit microLED-Display arbeitet.