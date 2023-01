Die Apple Watch Ultra ist seit Herbst 2022 auf dem Markt und richtet sich in erster Linie an aktivere Nutzer. Sie bietet ein neues Design und eine Vielzahl neuer Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer. Nun gibt es erste zarte Hinweise darauf, in welche Richtung sich die zweite Generation der Apple Watch Ultra entwickeln könnte. Laut Analyst Jeff Pu wird Apple im Jahr 2024 neben den AirPods lite eine Apple Watch Ultra mit Micro-LED Display auf den Markt bringen.

Apple Watch Ultra 2 mit größeren Display und Micro-LED

Jeff Pu, Analyst bei Haitong Intl Tech Research, meldet sich zum Jahresstart mit einer Investoreneinschätzung zu Wort und äußert sich zu verschiedenen Apple Produkten. Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so plant Apple ein zukünftiges Ultra-Modell der Apple Watch mit einem größeren Display und der Micro-LED-Technologie auszustatten.

Genau genommen, ist die Rede von einem größeren 2,1 Zoll Micro-LED-Display. Bei der aktuellen Apple Watch Ultra, die im September 2022 auf den Markt gekommen ist, verbaut Apple ein 1,92 Zoll Display. Micro-LED hat im Vergleich zu OLED den Vorteil, dass diese Displaytechnologie höhere Helligkeitsstufen mit höherer Farbgenauigkeit erreichen kann. Dies dürfte insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten von Vorteil sein.

Die Apple Watch 8 hatte im Vergleich zur Apple Watch 7 nur punktuelle Verbesserungen. Unter anderem verbaut Apple einen Körpertemperatursensor. Mit der Apple Watch Ultra hat Apple ein Produkt auf den Markt gebracht, welches eine neue Käuferschicht ansprechen soll. Wie groß der Schritt in diesem Jahr zur Apple Watch 9 sein wird, bleibt abzuwarten. Bislang gibt es noch keine konkreten Gerüchte dazu, welche Funktionen die Series 9 erhalten wird.