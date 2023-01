Apple hat am heutigen Tag die Einführung von „Apple Business Connect“ angekündigt. Das kostenlose Werkzeug ermöglicht es Unternehmen, die Darstellung ihrer Informationen über Apple Apps hinweg individuell anzupassen. Auf diese Art und Weise können unter anderem individuelle Informationen in Apple Karten hinterlegt werden.

Einführung von Apple Business Connect

Apple nutzt den heutigen Tag, um Apple Business Connect vorzustellen. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Werkzeug, welches Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzt, die Ortskarten ihres Standorts für sich in Anspruch zu nehmen und die Art und Weise wie wichtige Informationen für mehr als eine Milliarde Apple Nutzer in Apple Karten, Nachrichten, Wallet, Siri und anderen Apps angezeigt werden, individuell zu gestalten.

Was steckt dahinter?

Unternehmen können ab sofort ihre Informationen direkt in der interaktiven Ortskarte in Apple Karten verwalten. Dazu gehören das Hinzufügen und Aktualisieren von Fotos und Logos, Einladungen an Kunden, um Aktionen wie Essensbestellungen oder Reservierungen direkt in Karten vorzunehmen, und Hinweise auf spezielle Angebote.

Apple schreibt unter anderem

Showcases, eine neue Funktion der Ortskarte, hilft Unternehmen ihre Kund:innen auf Angebote und Anreize aufmerksam zu machen, wie beispielsweise saisonale Produkte, Rabatte und mehr. Unternehmen können den Bereich „Showcase“ auf ihrer Ortskarte über Business Connect ganz einfach aktualisieren. Showcases sind ab heute für Unternehmen in den USA verfügbar und werden in den kommenden Monaten weltweit zur Verfügung stehen. Unternehmen können Kund:innen zusätzlich nützliche Informationen zur Verfügung stellen, indem sie Aktionen hervorheben, die sie direkt von der Ortskarte in Karten aus durchführen können, wie beispielsweise die Bestellung von Lebensmitteln über Instacart, eine Hotelreservierung über Booking.com oder die Tischreservierung für ein Abendessen bei OpenTable und vieles mehr — mit nur einem Fingertipp.

Ab sofort können sich Geschäftsinhaber mit ihrer bestehenden Apple ID auf der Self-Service Webseite bei Business Connect anmelden (natürlich kann auch eine neue Apple ID erstellt werden). Sobald sich ein Unternehmen angemeldet hat und Apple das Unternehmen verifiziert hat, kann es seine Standort bzw. seine Standorte beanspruchen und mit der Aktualisierung und Personalisierung seiner Ortskarte beginnen. Das Ganze ist komplett kostenlos.