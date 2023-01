Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch auf die neuen Vorschau-Apps zu Apple Music, Apple TV und Apple Geräte unter Windows aufmerksam gemacht. Diese stehen ab sofort im Windows Store bereit und dienen Abonnenten zum vereinfachten Zugriff auf ihre Inhalte. Wie sich nun herausstellt, bietet eine der drei neuen Vorschau-Apps Hinweise auf Apples Betriebssystem für Mixed-Reality-Headsets.

Neue Hinweise auf „Reality OS“ und „xrOS“

Die Apple Geräte App soll es Benutzern ermöglichen, verschiedene Apple-Geräte auf Windows-Rechnern zu verwalten. Dabei handelt es sich um Funktionen, die traditionell in iTunes gehandhabt wurden, aber unter macOS in den Finder migriert wurden. Windows-Benutzer verwenden nach wie vor iTunes, um Apple-Geräte im Bedarfsfall zu verwalten. Da Apple allerdings an eigenständigen Apps wie „Apple Music“ und „Apple TV“ für Windows arbeitet, scheint es, dass iTunes für Windows mittelfristig ausgemustert wird und durch Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, Apple Bücher und eben eine App zur Geräteverwaltung ersetzt wird.

Beim näheren Blick auf die neue Apple Geräte Vorschau-App für Windows sind Twitter-Nutzer @aaronp613 Hinweise auf „Reality OS“ und „xrOS“ aufgefallen. Dabei handelt es sich um zwei Begriffe, die wiederholt in der Gerüchteküche im Bezug auf Apples bevorstehendes Mixed-Reality-Headset aufgetaucht sind.

So berichtet beispielsweise mehrmals Mark Gurman von den Plattformen „Reality OS“ und „xrOS“. Zuletzt hieß es, dass Apple sein Mixed-Reality im Frühjahr dieses Jahres noch vor der WWDC 2023 im Juni präsentieren wird. Inwiefern dieser Plan eingehalten wird, bleibt abzuwarten.