Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Nachdem es rund um Weihnachten und zum Start in das neue Jahr verhältnismäßig ruhig war, sind am heutigen Freitag mit „Servant – Staffel 4“ und „Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ zwei neue Apple Originals gestartet.

„Servant – Staffel 4“ startet auf Apple TV+

Fans der Apple Original-Serie „Servant“ werden dem heutigen 13. Januar 2023 bereits entgegengefiebert haben.

Nach dem spannenden Finale der dritten Staffel wird die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem epischen und emotionalen Abschluss bringen. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. In der Zwischenzeit muss sich die zerrüttete Turner-Familie nicht nur der zunehmenden Bedrohung durch Leanne stellen, sondern auch der sicheren Realität, dass Dorothy aufwacht. Während der Brownstone der Turner-Familie weiter zusammenbricht, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

Die erste Folge zu „Servant – Staffel 4“ steht ab sofort bereit, bis zum 17.03.2023 folgen immer freitags neue Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ ist da

Ab sofort steht die vierteilige Doku „Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ auf Apple TV+ bereit. Die Serie dokumentiert den Kampf um die Zukunft des europäischen Fußballs dokumentiert. Vielleicht erinnert ihr euch? Ausgelöst wurde der Konflikt, als Pläne für eine neue Liga – die sogenannte Super League – auftauchten.

„Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ zeigt, wie unter anderem Manchester United, Arsenal, Juventus, Real Madrid und Barcelona Pläne zur Gründung einer abtrünnigen Liga schmiedeten. Zwölf europäische Top-Fußballclubs bestätigten die Vereinbarung im April 2021 und forderten die europäische Champions League heraus. Die Ankündigung stieß schnell auf Ablehnung, und die Gruppen zogen die Pläne aufgrund der Gegenreaktionen zurück.

Im Rahmen der Doku kommen viele der beteiligten Personen zu Wort. Einen Vorgeschmack gibt der eingebundene Trailer.