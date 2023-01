Apple veranstaltet über das Jahr verteilt zu unterschiedlichen Anlässen verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Während die Neujahrs-Herausforderung aktuell noch läuft und ihr diese meistern könnt, indem ihr an sieben aufeinanderfolgenden Tagen alle drei Ringe schließt, kündigen sich nun die nächsten Challenges zum Herzmonat, Black History Month und Luna New Year an.

Apple Watch: drei neue Herausforderungen stehen bevor

Habt ihr die die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung schon gemeistert? Dann könnt ihr euch schon gedanklich auf die nächsten Challenges einstellen. Apple feiert den Herzmonat, Black History Month sowie Luna New Year und möchte euch dazu animieren, euch sportlich zu betätigen.

Blicken wir zunächst auf die Herausforderung zum Herzmonat. Diese findet – wie sollte es anders sein – am 14. Februar und somit zum Valentinstag statt. Apple Watch Nutzer, die an diesem Tag ein 30-minütiges Workouts absolvieren, erhalten die Auszeichnung.

Um die Apple Watch Challenge zum Black History Month zu meistern, müsst ihr im Februar an sieben Tagen in Folge euren Bewegungsring schließen.

Zum Abschluss blicken wir noch auf die Herausforderung zum Luna New Year. Diese findet zwischen dem 22. Januar und 05. Februar – und soweit uns bekannt – nur in China und weiteren asiatischen Ländern statt. Anwender sind aufgefordert, im Aktionszeitraum ein Training von mindestens 20 Minuten zu absolvieren.

Pünktlich zu den jeweiligen Challenges werdet ihr noch eine Mitteilung auf eurer Apple Watch erhalten, die euch daran erinnert, dass es bald losgeht. Diejenigen, die die jeweiligen Apple Watch Herausforderungen erfolgreich absolvieren, erhalten eine digitale Medaille sowie Sticker, die sich in iMessage und FaceTime verwenden können.