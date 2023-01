Apple spricht zwar selten darüber, wie erfolgreich die AirTags sind, doch Erfolgsmeldungen der Nutzer gibt es zahlreiche. Größtenteils beziehen sich die Meldungen auf gestohlene Gegenstände, die dank den AirTags wiedergefunden werden. Doch dieses Mal hat Apples Ortungsgerät den Tag von einem jungen Hund gerettet, der von einer Wasserflut mitgerissen wurde. Die Retter konnten den Hund dank eines AirTag an dem Halsband des Welpen ausfindig machen.

AirTag im Rettungseinsatz

Der Hund, ein australischer Schäferhund namens Seamus, riss sich bei einem Spaziergang von seiner Besitzerin los und landete in einem Hochwasserschutzbecken. Dann wurde er in „schnell fließendem Wasser“ mitgerissen, verschwand aus dem Blickfeld und kroch in ein nahe gelegenes Zugangsrohr.

„Er entwischte mir und ging einfach in diesen Abfluss. Das Wasser war so schnell, dass ich glaube, es brauchte nur eine Pfote im Wasser und er war weg“, sagte Seamus‘ Besitzerin Emilie Brill in einem Interview mit ABC7.

Passanten halfen Brill dabei, Ersthelfer und Retter zu alarmieren, die dann ins Wasser sprangen, um Seamus zu finden.

Glücklicherweise war Seamus nicht nur mit einem normalen ID-Tag ausgestattet, sondern auch mit einem AirTag. Mithilfe des AirTag und dem Bellen von Seamus konnten die Ersthelfer den Welpen fast eine Meile flussabwärts von der Stelle ausfindig machen, an der er zuerst in den Regenwasserkanal geraten war.

„Seamus war sowohl mit einem Apple AirTag als auch mit einem herkömmlichen ID-Tag ausgestattet, was den Rettern und den Besitzern half, den Welpen aufzuspüren und sie wieder zu vereinen“, so das San Bernadino County Fire Department auf Facebook.

Die Mannschaft nahm Seamus im Feuerwehrauto mit und trocknete und wärmte ihn auf dem Weg zu seinem Haus. Dort angekommen, nahmen die Feuerwehrleute Kontakt zu seinen besorgten Besitzern auf und brachten die Familie wieder zusammen.

Seamus war nach seiner Rettung „unverletzt und guter Dinge“. Apple sagt natürlich, dass man sich nicht auf AirTags verlassen sollte, um seinen Hund aufzuspüren, aber wir sind froh, dass es Seamus trotzdem geholfen hat.