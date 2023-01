Wie Deadline berichtet, hat Apple die Serie „The Mosquito Coast“ (deutscher Titel: „Moskito Küste“) nach zwei Staffeln eingestellt. Die Serie startete bei Apple TV+ im Jahr 2021 und basiert weitgehend auf dem gleichnamigen Roman von Paul Theroux aus dem Jahr 1981.

„The Mosquito Coast“: Keine dritte Staffel geplant

Apple TV+ hat sich entschieden, keine dritte Staffel der Drama-Serie „The Mosquito Coast“ in Auftrag zu geben. Die Entscheidung kommt zwei Wochen, nachdem Staffel 2 mit einem explosiven Finale zu Ende gegangen war.

Basierend auf dem Bestseller von Paul Theroux folgt die Serie der gefährlichen Reise von Allie Fox, einem brillanten Erfinder, der seine Familie auf einer gefährlichen Suche nach Zuflucht vor der US-Regierung, Kartellen und Killern entwurzelt. Auf der Flucht aus einem Amerika, das Fox im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein besseres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.

Die ersten beiden Staffeln von „The Mosquito Coast“ sind im Wesentlichen ein Prequel zum Buch und auch zum Film. Denn schon 1986 wurde der Abenteuerroman, mit Harrison Ford in der Hauptrolle, verfilmt.

Hauptdarsteller Justin Theroux ist auch bekannt für seine Arbeit in Serien wie „The Leftovers“ und der Netflix-Produktion „Maniac“. Er spielte auch in Filmen wie „American Psycho“, „Zoolander“ und „The Girl on the Train“. Neil Cross hatte das Buch für Apple adaptiert und fungierte als Showrunner.

Während es „The Mosquito Coast“ nicht in eine weitere Runde geschafft hat, können sich Fans in den kommenden Monaten von „Ted Lasso“, „Schmigadoon“, „The Afterparty“ und „Swagger“ auf eine neue Staffel ihrer Lieblingsserien auf Apple TV+ freuen. Zudem gehen neue Serien wie „Shrinking“, „Dear Edward“, „Hello Tomorrow“, „City on Fire“ und „The Last Thing He Told Me“ an den Start.